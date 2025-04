Il Comune abbatte gli alberi pericolosi, arrivano quaranta nuove piante: ecco dove

Follonica (Grosseto). Sono in arrivo interventi di manutenzione straordinaria sul verde pubblico a Follonica, con qualche abbattimento indispensabile per la sicurezza e la messa a dimora di nuove piante con l’obiettivo della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.

In settimana saranno sistemate infatti decine di nuovi alberi in pineta e sul lungomare, andando a sostituire quelle mancanti oppure quelle secche o pericolose, anche per garantire sicurezza ai fruitori degli spazi verdi.

Allo stesso tempo – attraverso un’ordinanza – il Comune di Follonica ha disposto l’abbattimento e quindi la sostituzione di alcuni esemplari, nella corte della palazzina della Polizia Municipale, nel parcheggio sul retro del palazzo comunale, nel parco di via Togliatti, nella pineta di Ponente e nell’area verde adiacente a piazza I Maggio: tutto ciò a seguito di approfondite relazioni tecniche fornite dall’agronomo forestale Stefano Mengoli, portate avanti in questi mesi con l’ufficio Ambiente.

“Nel dettaglio, le indagini hanno evidenziato problemi di stabilità, sollevamento delle radici, deformazione delle pavimentazioni e altre condizioni strutturali critiche che rappresentano un rischio per la sicurezza pubblica. In alcuni casi, le piante risultano compromesse da attacchi patogeni o mostrano segni di invecchiamento e inclinazioni pericolose”, dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco e assessore al verde pubblico e all’ambiente Danilo Baietti.

L’intervento prevede:

l’abbattimento di 19 pini domestici (2 presso il palazzo comunale, 5 nel parco di via Togliatti, 12 nella pineta di Ponente);

la potatura e il monitoraggio di un pino inclinato in piazza I maggio;

la sostituzione degli alberi abbattuti con nuovi esemplari di latifoglie caducifoglie o sempreverdi e l’introduzione di un piano arbustivo sotto-chioma per favorire la fertilità del terreno;

la sistemazione di cinque olivi nel parco di via Togliatti;

la collaborazione con i Carabinieri per la Biodiversità per la gestione sostenibile della pineta di Ponente e la sua forestazione.

In totale – tra gli interventi legati all’ordinanza e quelli precedentemente stabiliti – saranno sistemati in città una quarantina di alberi, andando così non solo a sopperire agli abbattimenti, ma anche ad incrementare di alcune decine le piante presenti in città.

In particolare: due degli interventi (quelli relativi ai due pini tra la Polizia municipale e il Comune) oggetto dell’ordinanza, sono autorizzati dalla Soprintendenza, e mirano – come si legge nell’atto “… A garantire la sicurezza dei cittadini, promuovere la biodiversità e rigenerare il patrimonio arboreo urbano, con una progressiva riduzione della presenza eccessiva di pini a favore di specie autoctone più idonee al cotesto urbano”.

“Andiamo quindi a rimuovere delle piante per questioni di sicurezza – terminano sindaco e vicesindaco – proponendo però un intervento di riforestazione che riporta nettamente il segno più a favore della città in termini di numero di alberi, sempre guardando a un futuro attento all’ambiente, come abbiamo già dimostrato in questi mesi di lavoro, in cui sono stati investiti 70mila euro per la cura di pinete, parchi cittadini, giardini delle scuole”.