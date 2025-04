“Filo diretto con l’ostetrica/o”: la Asl offre informazioni e consulenze gratuite

Grosseto. In occasione della Giornata internazionale del personale ostetrico che si celebra ogni anno il 5 maggio, l’Asl Toscana sud est promuove un’iniziativa di ascolto e supporto, “Filo diretto con l’ostetrica/o”, pensata per rafforzare il legame tra il personale ostetrico e la comunità, offrendo un accesso diretto a informazioni e consulenze.

Per l’intera giornata di lunedì 5 maggio, dalle 9.00 alle 19.00, le persone interessate potranno contattare il personale ostetrico dei punti nascita e dei consultori delle 3 province dell’Asl per ricevere informazioni sui servizi ostetrici e sulle opportunità che questa professione offre, ma anche per chiarimenti e consigli relativi alla salute sessuale, riproduttiva, materna, neonatale e adolescenziale.

Per l’area provinciale di Grosseto i punti da contattare sono:

Punto Nascita Grosseto: 0564.485177;

Consultorio Grosseto – Amiata grossetana: 337.1005177;

Consultorio Orbetello – Colline dell’Albegna: 0564.869216;

Consultorio Follonica – Colline Metallifere: 0566.59614.

Il tema scelto per il 2025 è “Midwives – Critical in every crisis”, volto a sottolineare il ruolo cruciale di questa professione anche nei momenti di crisi globale, un riferimento di fiducia all’interno della comunità, in grado di garantire continuità e qualità nelle cure, anche nei contesti più difficili.

«Le ostetriche e gli ostetrici della nostra azienda hanno capacità e competenze per fornire un’assistenza vicina e personalizzata in tutte le fasi della vita delle donne – sottolinea Vianella Agostinelli, direttrice del Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche dell’Asl Toscana sud est -. Celebrare questa giornata con un’iniziativa così concreta significa ribadire il nostro impegno per una sanità di prossimità e ancora più accessibile».

«Essere ostetrica oggi significa essere parte attiva di un sistema di salute integrato che parte dall’ascolto e dall’educazione – sottolinea Patrizia Petruccioli, direttrice dell’Unità operativa di Ostetrica dell’Area materno infantile –. Questa iniziativa di counselling telefonico vuole essere un’opportunità per avvicinare i cittadini e le cittadine alla nostra professione e far conoscere i servizi territoriali a disposizione».

La Asl Toscana sud est invita la cittadinanza a partecipare e a contattare liberamente i numeri attivati per ricevere supporto e informazioni.