Tricromia: la galleria mostra le sue illustrazioni al “Magazzino della Riscossa”

Pitigliano (Grosseto). Lo studio “Magazzino alla Riscossa” di Sergio Ballo ospita Tricromia, la storica galleria romana, che propone una selezione dell’illustrazione italiana in cento opere e trenta libri d’artista curata da Giuseppina Frassino.

Spuntano nomi illustri che, nel corso degli anni, hanno collaborato con la galleria d’arte.

Per citarne alcuni: Lorenzo Mattotti, Manuele Fior, Josè Munoz, Tullio Pericoli, Riccardo Mannelli, Paolo Ventura, Benito Jacovitti, Roberto Perini, Stefano Ricci e Andrea Ventura.

Un evento eccezionale che si svolgerà a Pitigliano, in vicolo della Riscossa 35, e che durerà dal 29 aprile al 22 maggio.

Sergio Ballo

Sergio Ballo è scenografo e costumista per il cinema e il teatro.

Nella notte dei David di Donatello 2024 vince il David come miglior costumista, assieme a Daria Calvelli, per il film “Rapito” di Marco Bellocchio.

Laureatosi al Dams dell’Università di Bologna, si specializza alla Civica scuola del Piccolo di Milano.

Il suo esordio nella cinematografia è agli inizi degli anni Novanta, ma è con l’avvento del nuovo millennio che ottiene i maggiori riconoscimenti della carriera, collaborando con continuità con il regista Marco Bellocchio.

Ha, negli ultimi anni, lavorato in Francia con Emanuel Finkiel e Gabriel le Bomin guadagnandosi due candidature ai César.

Nel 2010 ha ricevuto il premio come migliori costumi al David di Donatello per il film “Vincere”.

Tricromia illustrator’s international art gallery

Nata nel 1990. Promuove illustratori e fumettisti con passione e spirito giocoso. Non si è mai accontentata dell’evanescenza di una mostra, sempre “a tempo determinato”, mettendo in atto una cura costante nell’immortalare il movimento delle immagini che si posano sulle pareti bianche della galleria per poi prendere altre direzioni, volare altrove. Artisti quali Mattotti, Muñoz, Toppi, Pericoli, Altan, Mannelli, Ricci, e tanti giovani emergenti, sono stati scoperti e presentati da Giuseppina Frassino che nella galleria, la cui storica sede è stata per anni in via di Panico prima e poi in via della Barchetta, ha intriso la vita artistica romana di eventi e mostre dedicate al mondo dell’illustrazione. Negli ultimi anni Tricromia ha fatto un ulteriore investimento in favore degli artisti, diventando editore d’arte. Insieme agli autori ha deciso di “fissare” la bellezza dei loro disegni in pubblicazioni, libri, principalmente, ma anche scatole preziose, carte e taccuini d’autore e persino un teatrino.

Informazioni su Tricromia

Di Giuseppina Frassino

339 7856006

www.tricromia.com

info@tricromia.com