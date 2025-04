“Scorri..bande”: le street band sfilano per le vie cittadine

Follonica (Grosseto). La 45^ edizione del Grey Cat Jazz Festival inaugura la stagione dei concerti i prossimi 3 e 4 maggio con un’iniziativa inedita fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Follonica.

Si tratta di “Scorri..bande”, una kermesse di musica da strada con le migliori street band del panorama nazionale, tra le quali non poteva mancare la Fantomatik Ochestra di Stefano Scalzi, nata in riva al Golfo già nel 1983 e capace, nel tempo, di attrarre musicisti di fama da tutta la Toscana.

L’appuntamento, per la partenza delle bande, è ogni giorno alle 17.30 dalla centrale piazza Sivieri.

Il programma

Ecco il programma completo:

sabato 3 maggio

Girlesque Street Band

La prima band interamente al femminile con musiciste da tutta la Toscana. Il genere musicale è tipico delle street band, prevalentemente Funk con qualche punta di Latin.

Funk Off

Da Vicchio di Mugello, diretta da Dario Cecchini, la band che ha rivoluzionato la musica di strada portando alla sua massima espressione il repertorio funky e jazz. Da anni ospite fissa di ogni edizione di Umbria jazz.

Domenica 4 maggio

Fantomatik Orchestra

Un progetto originale che nasce come gruppo funky; guidata dal trombonista follonichese Stefano Scalzi, propone soul e rythm’n blues con influenza pop, etno e dance. L’energia e la vitalità dei musicisti danno luogo ad uno spettacolo musicale unico che riesce a coinvolgere il pubblico non solo all’ascolto, ma anche alla danza e al movimento. La Fantomatik Orchestra porta la musica in casa, creando una relazione sociale capace di far condividere emozioni, sensazioni, stati d’animo.

Magica Boola Brass Band

Street band con musicisti grossetani e livornesi, musica funky ed internazionale, brani rivisitati per repertorio di strada. Jazz, blues, etnica, hip hop and funk, musica popolare.

Bandão

L’orchestra di percussioni Bandão è composta da 50 percussionisti ed ha al proprio attivo 25 anni di storia, ed oltre 500 concerti, fra cui le recenti partecipazioni al Rockin’1000 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, al TEDx Roma, al concerto del Primo Maggio a Napoli e quella al Jova Beach Party di Linate.