“Convergenza astrale”: Antonietta A. Conte presenta il suo libro

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La presentazione del libro di Antonietta A. Conte, “Convergenza astrale”, inaugura la rassegna “Primavera letteraria al MuVet”, che nelle prossime settimane ospiterà autori e libri del territorio.

«L’idea di una rassegna letteraria tra le mura del museo di Vetulonia – dichiara il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi – amplifica la nostra volontà di promuovere la cultura in ogni luogo del nostro territorio, un po’ come è avvenuto nella rassegna di Natale “La Maremma nelle pagine”, dove siamo andati a presentare libri in maniera itinerante nei luoghi più rappresentativi della cultura castiglionese. Oggi abbiamo deciso di focalizzare l’attenzione sul MuVet per ampliare l’offerta intellettuale e di intrattenimento che questa perla dell’arte etrusca può regalare a visitatori, turisti e appassionati di libri e archeologia. Stiamo lavorando affinché le rassegne letterarie si moltiplichino nei luoghi del nostro territorio e nel tempo, in modo da preparare il nostro pubblico al tanto atteso salotto letterario dedicato ad Italo Calvino, che ogni anno si tiene nella nostra biblioteca comunale. L’obiettivo che ci siamo preposti è di dare la possibilità a tutti i nostri centri culturali e storici più importanti, oltre alla biblioteca, anche il museo di Vetulonia, la Casa Rossa Ximenes, il Palazzo Centurioni, di mostrare facce diverse dal loro consueto e deputato utilizzo perché ciò ci aiuta a farli conoscere ed apprezzare meglio e da un numero maggiore di persone».

Antonietta A.Conte è nata a Gragnano e vive a Castiglione della Pescaia, dove, appassionata divoratrice di libri, lavora in libreria ormai da molti anni; oltre alla lettura, anche lunghe maratone di serie tv l’hanno portata a viaggiare per mondi, vite e situazioni sempre nuove.

“Convergenza astrale”, che l’autrice presenterà in museo mercoledì 30 aprile alle 17.00, è l’ultimo volume di una trilogia, edita da Dark Zone Edizioni, che comprende “La luce dietro lo specchio” e “Il primo Sabbat” che ne è l’episodio iniziale. Nato come un modo per sfogare le emozioni di un periodo che l’ha particolarmente colpita e segnata, “Il primo Sabbat” si è rivelato per l’autrice il mezzo attraverso cui rifiorire, guardare il mondo con occhi nuovi e continuare a sognare. Il romanzo spalanca per tre giovani donne le porte di un mondo magico, grazie alla rievocazione di un rito d’iniziazione fatto quasi per gioco durante l’equinozio d’autunno e accompagnato da un’eclissi totale di luna, che riaccende in loro poteri magici fino ad allora sopiti.

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno al Muvet di Vetulonia alle 17.

Il programma

Ecco il programma completo della rassegna: