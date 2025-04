Colonnine di ricarica per veicoli elettrici, Enel: “Le strutture ora sono regolarmente attive”

Follonica (Grosseto). In riferimento alle segnalazioni sul malfunzionamento di alcune infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale di Follonica, Enel informa che le colonnine di propria competenza risultano adesso tutte regolarmente attive.

“Dopo i sopralluoghi sulle postazioni di ricarica in via Sanzio, via Portogallo (prossimità via Palermo), via Golino e via delle Collacchie, la società elettrica ha effettuato gli interventi di manutenzione e ripristino su alcune delle stazioni suddette che adesso sono perfettamente funzionanti – si legge in una nota di Enel -. La società elettrica ricorda che, attraverso le app dedicate ed i contatti sulle infrastrutture stesse, per tutti gli utilizzatori di veicoli elettrici è sempre possibile aprire una segnalazione ed attivare l’intervento di manutenzione in chiave risolutiva”.