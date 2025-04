Castaneoturismo: la castanicoltura amiatina si apre al turismo e diventa amica della biodiversità

Castel del Piano (Grosseto). La castanicoltura dell’Amiata si proietta verso il futuro con Castaneoturismo, un progetto pilota che ha l’obiettivo di valorizzare l’agrobiodiversità dei castagneti da frutto e aprire nuove opportunità economiche attraverso la diversificazione turistica, sociale e artigianale.

Mercoledì 30 aprile, dalle 14.30 alle 18.00, a Palazzo Nerucci a Castel del Piano, si terrà il convegno conclusivo intitolato:

“La diversificazione nella castanicoltura amiatina: il ruolo del turismo esperienziale”.

Castaneoturismo (Castanicoltura con nuovi servizi ecosistemici organizzata per il turismo) è una sperimentazione innovativa che punta a mantenere e migliorare la castanicoltura da frutto come attività produttiva, introducendo attività multifunzionali che possono supportare il reddito agricolo e rafforzare la sostenibilità ambientale.

Il progetto si fonda sull’idea che il castagneto non sia solo un luogo di produzione, ma anche uno spazio di accoglienza, benessere e valorizzazione culturale. Da qui nasce la volontà di sperimentare attività di turismo esperienziale nei castagneti, come la castanoterapia e i bagni di castagneto, lo sviluppo di attività artigianali di eco-design basate sul legno di castagno, iniziative di sport e benessere, percorsi di gestione forestale che tutelano la biodiversità e il territorio. I castagneti dell’Amiata sono i primi certificati in Italia da Wba con la Biodiversity Friend Forest.

Alla base di questa iniziativa vi è una forte collaborazione tra imprese agricole e istituzioni scientifiche. I protagonisti del progetto sono i quattro imprenditori agricoli Mirco Fazzi, Roberto Ulivieri, Francesco Monaci e Roccone S.r.l. Società Agricola, coordinati dallo Studio Agricis con il dottore forestale Giovanni Alessandri. Partecipano anche il Dipartimento Dagri dell’Università di Firenze, con la professoressa Silvia Scaramuzzi, e il Dipartimento Dafne dell’Università della Tuscia di Viterbo, con il professor Rodolfo Picchio, insieme all’Associazione per la valorizzazione della castagna del Monte Amiata Igp.

Il convegno

Il programma del convegno prevede un intenso pomeriggio di lavori, con i saluti istituzionali del sindaco di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini, e del presidente nazionale della Città del Castagno, Lorenzo Fazzi. Seguiranno le relazioni tecniche e scientifiche che illustreranno i risultati e le prospettive di Castaneoturismo: dalla gestione forestale di precisione all’impiego dell’asino amiatino come supporto alla diversificazione, fino alla realizzazione di nuove esperienze turistiche e artigianali nei castagneti. Il pomeriggio sarà arricchito dalle testimonianze degli imprenditori agricoli coinvolti e da un momento di discussione dedicato ai vincoli e alle opportunità per il futuro della castanicoltura sull’Amiata, coordinato da Roberto Ulivieri.

Concluderanno l’evento il videomessaggio di Leonardo Marras, assessore al turismo della Regione Toscana, e l’intervento del dottor Visconti Daniele, dirigente per le attività gestionali agricole di Siena e Grosseto.

Castaneoturismo rappresenta la prima esperienza coordinata in Toscana di diversificazione dell’attività castanicola ispirata ai modelli dell’enoturismo e dell’oleoturismo, con l’obiettivo di integrare il reddito degli agricoltori, favorire l’innovazione nel settore primario e contrastare l’abbandono delle aree rurali. L’innovazione, la valorizzazione delle risorse naturali e il benessere della comunità sono le chiavi attraverso cui il progetto intende rilanciare il ruolo dei castagneti da frutto nell’economia locale e regionale.