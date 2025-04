80° anniversario Liberazione, Rossi: “Libertà e democrazia patrimonio di tutti gli italiani”

Grosseto. “Da anni, ogni 25 aprile scelgo di leggere una lettera di un condannato a morte della Repubblica sociale italiana e una lettera di un condannato a morte della Resistenza, ripercorrendo idealmente il dolore, il sacrificio, il coraggio di tante giovani vite spezzate dall’ardore ideologico.

Sono ormai tantissimi anni che mi impegno e mi spendo in prima persona nel promuovere una vera e giusta pacificazione nazionale. Pacificazione che parta dal dialogo, dal rispetto, dal confronto democratico tra le parti. Sono davvero tante le occasioni nelle quali non ho mancato di ricordare l’importanza di superare i vecchi steccati dottrinari che da sempre dividono, invece che unire il popolo italiano. Da stigmatizzare l’atteggiamento di Anpi Grosseto, che non ha invitato i sindaci di Orbetello e Grosseto alla manifestazione”.

È quanto afferma il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi per ricordare l’80esimo anniversario della Liberazione.