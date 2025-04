Festa della Liberazione: il programma delle celebrazioni in provincia di Grosseto

Table of Contents Orbetello

Manciano

Grosseto. Ecco il programma delle iniziative nei comuni della provincia di Grosseto in occasione della Festa della Liberazione, in programma venerdì 25 aprile.

Orbetello

L’Anpi Costa d´Argento sta preparando una grande festa per l’80esimo anniversario della Liberazione, venerdì 25 aprile. Il festeggiamento avrà luogo nel parco dell´ex Idrosccalo di Orbetello, nella zona antistante al circolo bocciofilo, dalle 12.30 fino alle 18.30. Dalle 14.00 in poi la festa della Liberazione è aperta a tutti.

Apre il festeggiamento un pranzo sociale per gli iscritti dell’Anpi, con la tradizionale pastasciutta antifascista. È per la prima volta che rinasce questa tradizione popolare a Orbetello, che risale agli anni della seconda guerra mondiale quando fu celebrata come espressione di gioia e di entusiasmo dalla popolazione speranzosa nella fine della dittatura.

“Vogliamo includere tutti nel programma pomeridiano, che sarà offerto gratuitamente – comunica il direttivo della sezione dell’Anpi della Costa d’Argento -. Sono invitati tutti cordialmente, le famiglie con bambini, anziani e giovani, a venire nel parco e di festeggiare insieme a noi.”

Alle 15 sono programmati interventi relativi all´importanza storica della festa nazionale del 25 aprile: parleranno Luciana Rocchi, fondatrice dell’Isgrec e professoressa di Storia e Filosofia, Fosia Rejem, Stella Traupe e Francesco Bellumori, del collettivo Kairòs.

Non mancheranno letture di Resistenza e pace, giochi ed intrattenimenti per i bambini e un workshop creativo per ogni età. Atteso da tutti è il concerto di Accordi & Disaccordi, una garanzia di allegria e di divertimento. Il direttivo dell’Anpi della Costa d’Argento ringrazia di cuore i musicisti della banda che suoneranno gratuitamente per la causa. Sarà presente la Cri a supporto della manifestazione, così come la Racchetta di Capalbio.

“La risonanza dell´iniziativa dell’Anpi è stata così ampia e positiva tanto che molti sono gli sponsor da ringraziare per il loro contributo – continua la nota dell”Anpi -: sono la Croce Rossa, la Pro Loco, la Casa del Ciclo, l’associazione Olympia de Gouges, il Circolo bocciofilo, il Laboratorio per la Pace, la Coop, la Conam Albinia, la libreria Periferica di Albinia, la Racchetta di Capalbio e l’Agenzia Fratelli Barile Ssa di Capalbio. Un particolare ringraziamento va ai ragazzi del Istituto professionale enogastronomico di Orbetello, che aiuteranno con il servizio a tavola e con l’accoglienza”.

“Ne siamo felici – dichiara la presidente dell´Anpi Costa d’Argento Stefanie Traupe –, aspettiamo ben 100 iscritti più i numerosi volontari che hanno prenotato per questo pranzo. E ringraziamo in primis i nostri iscritti che ci stanno dando una grande mano nelle preparazioni di questo evento ambizioso, visto che la nostra sezione è nata solo pochi mesi fa”.

Completa il programma della giornata festiva una “Pedalata per la libertà”, organizzata dalla Casa del Ciclo di Orbetello per la mattina del 25 aprile.

“Un elemento importante del nostro festeggiamento sarà l’azione dell’action painting – sottolinea Traupe -. Vogliamo dipingere insieme un grande telo e ogni partecipante della festa è invitato a lasciare la sua traccia di colore sul telo. Alla fine l’opera diventerà una testimonianza della nostra celebrazione della Liberazione, espressione di gioia, di speranza, di individualità e di comunità, non da ultimo un’espressione democratica di partecipazione. La democrazia attinge la sua forza nel rispetto di questi valori. E noi la vogliamo dipingere di molti colori”.

Manciano

Il Comune di Manciano, in collaborazione con la sezione locale dell’Anpi, celebra l’80° anniversario della Liberazione nazionale con una giornata dedicata alla memoria, alla riflessione storica e alla partecipazione civica, che si svolgerà venerdì 25 aprile.

Le celebrazioni inizieranno alle 10.00 con la deposizione di una corona di fiori al monumento ai caduti per la libertà di Manciano, un momento solenne per onorare coloro che hanno sacrificato la propria vita per la conquista della democrazia e della libertà.

Alle 11.00, in sala del Consiglio comunale, si terrà la cerimonia istituzionale ,alla presenza del sindaco Mirco Morini, che aprirà l’incontro con un intervento rivolto alla cittadinanza. A seguire, prenderanno la parola Lucio Niccolai e Daniele Pratesi, per l’Anpi di Manciano. In occasione di questo importante appuntamento, sarà presentato il volume “Manciano: dalla Liberazione (1944) alla Croce di Guerra (1955). Storie, fatti e personaggi dalla Resistenza alla Democrazia”, pubblicato dall’amministrazione comunale e curato dalla sezione Anpi locale.

Il libro, che sarà distribuito gratuitamente, si compone di 180 pagine corredate da numerose fotografie, molte delle quali inedite. Suddiviso in tre sezioni – “Dalla Liberazione alla Croce di Guerra”, “Approfondimenti”, e “Storie, fatti e personaggi” – il volume offre un’ampia panoramica sugli anni successivi alla Liberazione, un periodo segnato da profonde trasformazioni sociali e politiche. Tra i temi trattati si trovano il referendum per l’elezione diretta del sindaco, le lotte per la terra, la ricostruzione del tessuto associativo popolare e le prime esperienze democratiche locali, fino al conferimento della Croce di guerra al valor militare al Comune di Manciano nel 1955.

Ampio spazio è dedicato anche a storie individuali, episodi e protagonisti del territorio che, secondo i curatori, meritavano una riflessione particolare, essendo spesso trascurati nelle ricostruzioni storiche ufficiali. In questo senso, il volume rappresenta una naturale integrazione e uno sviluppo del precedente lavoro “La Guerra di Liberazione e il territorio di Manciano”, pubblicato nel 2015 in occasione del 70° anniversario della Liberazione.

“Celebrare la Liberazione significa rinnovare ogni anno il nostro impegno per la democrazia e la memoria storica – dichiara il sindaco Mirco Morini –. Il Comune di Manciano è orgoglioso di sostenere l’attività dell’Anpi con la pubblicazione di questo volume, che contribuisce a tramandare le nostre radici e a rafforzare l’identità democratica della nostra comunità”.

Sulla stessa linea il vicesindaco Roberto Bulgarini, che sottolinea come “attraverso iniziative culturali come questa, vogliamo rafforzare il legame tra memoria e partecipazione civica. Il nostro sostegno all’Anpi si traduce in azioni concrete, come la pubblicazione del libro e l’organizzazione di eventi aperti alla cittadinanza”.

La mattinata sarà accompagnata da un intervento musicale di Michele Santinelli. L’ingresso è libero e aperto a tutta la comunità.

Le celebrazioni proseguiranno sabato 3 maggio a San Martino sul Fiora, dove alle 17.30, nei locali della Pro Loco, si terrà la presentazione del libro “Storie di Resistenze. Dieci screziature di nero e altre storie” di Oriano Negrini e Sandra Zanelli, che saranno presenti all’iniziativa. L’incontro, introdotto dal vicesindaco Roberto Bulgarini, vedrà la partecipazione di Lucio Niccolai, Daniele Pratesi e Francesco Riva, rappresentanti dell’Anpi di Manciano.

Al termine della presentazione, l’associazione Pro Loco di San Martino sul Fiora offrirà un buffet a tutti i presenti, in un momento di condivisione e socialità che vuole chiudere idealmente il ciclo delle celebrazioni con uno sguardo al futuro e alla coesione della comunità.

Notizia in aggiornamento