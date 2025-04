“4 5 6”: lo spettacolo del regista Mattia Torre chiude la stagione teatrale

Follonica (Grosseto). Sarà “4 5 6”, capolavoro del teatro italiano contemporaneo, scritto e diretto dal regista Mattia Torre, prematuramente scomparso, a chiudere, giovedì 24 aprile alle 21.15, la stagione teatrale follonichese “La leggerezza delle parole”, promossa dall’amministrazione comunale e organizzata da Ad Arte Spettacoli.

Sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, infatti, andrà in scena la storia comica e violenta di una famiglia che vive isolata e chiusa in mezzo a una valle, oltre la quale c’è l’ignoto, fino a quando non riceve un ospite inatteso. Sul palco, per rappresentare uno spettacolo che è diventato di culto, Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri e Cristina Pellegrino, i volti della celebre serie televisiva “Boris”, e Giordano Agrusta.

Lo spettacolo

“4 5 6” è una produzione Marche Teatro, Nutrimenti Terresti, Walsh, scritta e diretta da Mattia Torre. Le scene sono di Francesco Ghisu, il disegno e luci di Luca Barbati, i costumi di Mimma Montorselli. Assistente alla regia Francesca Rocca e movimenti di scena di Alberto Bellandi.

Un universo, quello tratteggiato da Torre, che sa di squallido compiaciuto, di aurea mediocritas. Un universo che appartiene all’umano, e che da questi si estende. È severa la comicità di Torre, perché realistica. Diverte, non rattrista, eppure rimprovera le nostre piccolezze ed i nostri miseri provincialismi. De Lorenzo, De Ruggieri e la Pellegrino, recitando in un dialetto inventato che ricorda un siciliano addolcito, sono bravissimi: essenziali, mai farseschi, mai compiaciuti di una battuta; tre interpreti che hanno saputo tratteggiare personaggi senza lasciarli diventare maschere teatrali. Un doveroso spettacolo omaggio per Mattia Torre, ben realizzato.

Prima dello spettacolo

Giovedì 24 aprile, alle 18.30, nella sala “Eugenio Allegri” la compagnia incontrerà il pubblico, per l’incontro organizzato da Progetto Follonica e condotto da Lucia Stanziani. Alle 19.45, invece, per chiudere in bellezza anche l’esperienza delle cene in teatro, si potrà partecipare all’incontro “A cena con Mara e Liliana” con i Ristoratori follonichesi: i commensali potranno gustare i piatti delle lady chef Liliana Marrini, del ristorante Osteria Marrini, e di Mara Pistolesi del ristorante Il Beccofino (per prenotare ufficio Iat 0566 52012.

Biglietti ancora disponibili all’ufficio Iat di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, tel. 0566.52012), online sul sito www.adarte.18tickets.it o il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito http://www.teatrofonderialeopolda.it o https://www.adartespettacoli.it/teatrofonderialeopolda