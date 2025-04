Auto esce di strada e finisce in un canale: ferito un uomo, trasportato in ospedale

Gavorrano (Grosseto). Oggi pomeriggio, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto in località Bagno di Gavorrano, nel Comune di Gavorrano.

Per cause in corso di accertamento, un uomo ha perso il controllo della propria auto, finendo all’interno di un canale denominato Rigiolato. La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto ad estrarre l’uomo, di 57 anni, dall’abitacolo, ad assicurarlo alla barella spinale e a consegnarlo al personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure sul posto e ha provveduto al trasporto del ferito, in codice 2, all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Poiché il veicolo era finito all’interno del corso d’acqua, si è reso necessario l’intervento dell’autogrù del Comando di Grosseto, al fine di scongiurare lo sversamento di sostanze inquinanti e l’ostruzione del canale.

Sul posto oltre al personale del comando dei vigili del fuoco di Grosseto, presente personale sanitario, Carabinieri e personale della Provincia di Grosseto.