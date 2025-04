Tante uova di Pasqua per i piccoli pazienti della Pediatria: sono state donate dalle associazioni

Grosseto. Settimana di gesti di solidarietà alla Pediatria di Grosseto.

Nei giorni che precedono la Pasqua, non sono mancate associazioni sportive e di volontariato che hanno voluto effettuare donazioni ai piccoli. Ad accoglierli erano presenti la direttrice della Uoc Pediatria e neonatologia di Grosseto, Susanna Falorni, insieme alle colleghe dottoresse e al personale infermieristico.

Lunedì 14 aprile sono arrivate le uova di cioccolato dell’associazione La Racchetta, realtà attiva nel settore della Protezione civile in tutta la provincia di Grosseto; martedì 15 aprile sono state ricevute le uova dell’associazione Fibrosi cistica, impegnata nel sostegno alle persone colpite da questa malattia, mercoledì 16 aprile è stata la volta del Gruppo sportivo della Polizia municipale. Venerdì 18 aprile sono stati ospiti per la donazione i lavoratori dei trasporti di Operation srl e oggi, sabato 19 aprile, l’associazione della Misericordia, altra realtà del volontariato maremmano.

«Quello delle festività è un momento delicato per i nostri piccoli pazienti – dichiara la dottoressa Falorni -: come avvenuto a Natale, le donazioni che abbiamo ricevuto contribuiscono a rendere più sereno il periodo trascorso qui dalle bambine e dai bambini. Un ringraziamento va a tutti i volontari che si sono impegnati per il nostro reparto».

«Un forte ringraziamento alle associazioni e ai lavoratori che hanno dimostrato grande attenzione per la Pediatria – dichiara il direttore medico di presidio, Michele Dentamaro – e un augurio di buona Pasqua a tutti loro e al personale della Pediatria».