L’artista maremmano Fara lancia il singolo “Madalena”: un viaggio afro pop tra desiderio e sogno

Follonica (Grosseto). Dopo cinque brani che hanno delineato con sempre maggiore chiarezza la sua identità musicale, Fara torna sulla scena con “Madalena”, il suo sesto singolo, un pezzo che profuma d’estate e accende i sensi. Il giovane artista di Follonica propone un sound afro pop caldo e avvolgente, capace di trasformare l’ascolto in un’esperienza immersiva, fatta di pelle, battiti e orizzonti lontani.

«”Madalena” – spiega Fara – è molto più di una canzone d’amore: è il racconto sonoro di un’attesa, la fotografia di un sentimento che sfugge e ritorna, che vive nel dubbio e nell’intensità del “forse”. Un amore che si rincorre come un sogno tropicale, dove il confine tra realtà e desiderio si fa labile, vibrante, emotivo».

Prodotta da Mattia Fara insieme ad Alex Marton, sotto l’etichetta Milano Records e con il contributo creativo del team Pensodromo Studio, “Madalena” colpisce fin dal primo ascolto con un groove ipnotico, pensato per muovere il corpo e toccare il cuore. È la colonna sonora perfetta per chi ama con coraggio, per chi sogna a occhi aperti, per chi sente che ogni emozione è un viaggio.

Con questo brano, Fara conferma il suo talento nell’unire linguaggi musicali differenti, fondendo radici intime e sonorità contemporanee in un racconto che parla direttamente a una nuova generazione di ascoltatori.