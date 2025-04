Un nuovo spazio per gli abitanti della frazione: nasce la sala polifunzionale ricreativa

Santa Fiora (Grosseto). Una nuova casa per la comunità, uno spazio rinnovato e aperto a tutti, pensato per accogliere attività sociali, culturali e ricreative e per diventare punto di riferimento per le associazioni e i cittadini della frazione.

Il Comune di Santa Fiora inaugura la nuova sala polifunzionale ricreativa di Bagnore, in via della Centrale numero 5, realizzata nella ex sala parrocchiale.

La cerimonia si terrà sabato 19 aprile, alle 17, con un rinfresco per la popolazione offerto dal circolo ricreativo di Bagnore.

I lavori, finanziati dal Comune di Santa Fiora che si è avvalso di Cosvig per l’affidamento della progettazione e per la gara d’appalto, hanno consentito di riqualificare la struttura con la sostituzione completa della copertura e l’allestimento di una cucina professionale. L’edificio, completamente rinnovato, offre un ampio spazio di circa 200 metri quadrati, comprensivo di una sala principale, di aree di servizio, più il parco esterno, per ospitare attività ricreative, culturali e sociali. L’amministrazione comunale ha poi pubblicato la manifestazione di interesse per la gestione della struttura individuando come gestore il neonato circolo ricreativo di Bagnore.

“La nuova sala polifunzionale rappresenta un tassello importante nel progetto di valorizzazione della frazione – dichiara il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi –. A Bagnore il Comune non disponeva di un luogo della comunità e decidemmo di recuperare un immobile esistente, costruito anche con i sacrifici dei bagnorai, invece di farne uno nuovo. L’abbiamo pensato come uno spazio per la comunità, perché sia punto di incontro dove svolgere le diverse attività. Uno spazio che serva a rafforzare i legami fra le persone, un locale che sia perno del paese. Crediamo fortemente nella funzione sociale degli spazi pubblici: questa struttura nasce per essere un luogo di partecipazione e memoria collettiva. Ringrazio gli uffici comunali, Cosvig e tutte le persone che hanno reso possibile questo intervento. Un ringraziamento speciale alla consigliera comunale Beatrice Forteschi, che negli anni si è occupata per il Comune di questo importante progetto. Con il circolo ricreativo di Bagnore comincia una nuova stagione per la comunità”.

“Ma il nostro impegno non finisce – aggiunge il vicesindaco Francesco Biondi -: dopo l’accordo per l’esecuzione dei lavori, firmato alcuni anni fa, da Comune e parrocchia, abbiamo di recente stipulato con la parrocchia anche un patto di opzione, in base al quale da subito abbiamo la disponibilità della sala riqualificata, che entro quest’anno sarà definitivamente acquisita a patrimonio comunale”.

“Esprimiamo tutto il nostro entusiasmo per questo nuovo importante inizio – commenta il presidente del circolo ricreativo di Bagnore, Daniele Albertini –, a Bagnore c’era bisogno di ricostruire un centro di aggregazione che mancava da tempo, dopo la chiusura del vecchio circolo. Avere uno spazio come questo, completamente rinnovato e attrezzato, ci permette oggi di ripartire con l’organizzazione di attività per i giovani e per le persone adulte. Soprattutto in inverno, quando fuori è freddo, i nostri ragazzi avranno uno spazio dove ritrovarsi. Promuoveremo i giochi della tradizione come le carte e il gioco del panforte, organizzeremo le feste del paese, il Natale e il Carnevale. Ma già in estate animeremo questa ‘nuova casa della comunità’ con le serate danzanti, vogliamo riprendere anche la festa del Patrono. Non mancheranno le iniziative culturali per stimolare la crescita dei cittadini, ospitando mostre e convegni. Sono davvero tanti i progetti che potranno prendere forma, come i corsi di ballo o i corsi musicali, vogliamo interessarci anche di ambiente e di sport. Ce la metteremo tutta per far vivere appieno questo luogo.”