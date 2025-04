Abbandono dei rifiuti: tornano i controlli sul territorio comunale

Capalbio (Grosseto). Torna il servizio di presidio e controllo dell’abbandono dei rifiuti nel territorio di Capalbio, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e Sei Toscana.

Tramite l’ausilio di alcune foto-trappole mobili, sarà possibile individuare e rilevare eventuali comportamenti scorretti nel conferimento dei rifiuti e contrastare il fenomeno degli abbandoni, tutelando così l’ambiente e il decoro urbano.

Il Comune ricorda che il conferimento errato dei rifiuti, o l’abbandono degli stessi o il conferimento di oggetti che dovrebbero invece essere lasciati nei centri di raccolta, come gli elettrodomestici o materiali edili, saranno sanzionati dalla Polizia Municipale. Gli introiti provenienti dalle sanzioni saranno utilizzati per abbattere i costi della Tari dei cittadini capalbiesi.

Speciali macchine mobili “E-killer”

Ogni foto-trappola è dotata di telecamera ad alta definizione capace di registrare anche in orario notturno e a diversi metri di distanza dalla postazione di interesse ed essere facilmente nascosta alla vista. La macchina è dotata di un sistema capace di memorizzare nella scheda video solamente i momenti in cui si registra un movimento nell’area monitorata, come appunto il conferimento dei rifiuti e, grazie ad una specifica applicazione, è possibile visionare da remoto in tempo reale le immagini registrate sia da postazione fissa che su apparecchiature mobili, come smartphone e tablet.