Tradizione, cultura e tanto divertimento per i bambini: un weekend di Pasqua ricco di eventi

Castiglione della Pescaia (Grosseto). È ricco di appuntamenti il weekend di Pasqua a Castiglione della Pescaia, tra tradizione, cultura e tanto divertimento per i più piccoli.

Il programma

Venerdì 18 aprile, Venerdì Santo, si rinnova la tradizionale Via Crucis drammatizzata “Con la stessa passione di Cristo”, organizzata dalla parrocchia di San Giovanni Battista. Un momento di raccoglimento e riflessione che attraverserà le vie del borgo, accompagnando i partecipanti in un cammino di fede e memoria. Partenza alle 20.30 dalla “Chiesona” per raggiungere il castello, piazza Solti, via delle Mura, via Montebello, via San Benedetto Po, via Manzoni.

Sabato 19 aprile l’appuntamento per i bambini della scuola per l’infanzia e primaria di primo grado è alle 10 in corso della Libertà con la “Caccia al Tesuovo” alla ricerca di colorate uova di cioccolato che il coniglio pasquale Ovidio si è divertito a nascondere in paese e ci sarà anche un coniglio acrobatico di nome Yoko.

Il Museo civico archeologico “Isidoro Falchi di Vetulonia” sarà aperto nei giorni di Pasqua e Pasquetta, con orario continuato dalle 10 alle 18. Tanti sono gli eventi in programma per la “Pasqua al MuVet”: sabato 19 aprile, alle 15, laboratorio creativo per bambini “Crea la tua ghirlanda pasquale!”; domenica 20 aprile alle 11 visita guidata tematica con le archeologhe dello Staff “Miti, dèi ed eroi nella Vetulonia etrusca”, nel pomeriggio, alle 15, “Fiori, uova e coniglietti!” da realizzare con materiali riciclati e naturali nel laboratorio creativo per bambini; lunedì 21 aprile alle 11 visita guidata “Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l’aldilà” con le archeologhe dello staff.

Lunedì di Pasquetta riapre al pubblico, dopo la pausa invernale, “Viaggio di Ritorno” il giardino d’arte contemporanea di Rodolfo Lacquaniti. L’inaugurazione alle 15 con una visita guidata alla scoperta del parco con le maxi-installazioni create dal recupero, riciclo e assemblaggio di scarti e rifiuti.