Nascono le Consulte comunali su teleriscaldamento e salute: come candidarsi

Santa Fiora (Grosseto). Il Comune di Santa Fiora ha pubblicato la manifestazione di interesse per raccogliere le candidature di cittadini ed esperti che intendano partecipare alle prime due Consulte che si andranno a formare, sul teleriscaldamento e sulla salute e le politiche sociali. L’iniziativa nasce per favorire la partecipazione attiva della comunità locale alle decisioni amministrative, offrendo un importante spazio di confronto e proposta.

Le Consulte avranno il compito di analizzare e formulare strategie di miglioramento per il servizio di teleriscaldamento e per le politiche sanitarie e sociali. Possono presentare domanda cittadini e cittadine che risiedono o lavorano nel Comune di Santa Fiora, professionisti ed esperti con esperienza nel settore di riferimento; rappresentanti di associazioni ed enti attivi sul territorio.

“Con la costituzione delle prime due Consulte si concretizza il progetto sull’amministrazione partecipativa – commenta il sindaco Federico Balocchi -, che abbiamo indicato nel programma come uno degli obiettivi di questo nuovo mandato. Le tematiche oggetto di approfondimento da parte delle Consulte potranno essere le più svariate: siamo partiti dal teleriscaldamento e dalla sanità, che consideriamo due settori di primaria importanza, ma potranno essere attivate anche altre Consulte, ad esempio sul turismo. È importante la partecipazione dei cittadini per dare voce alle esigenze della comunità e costruire insieme soluzioni condivise. Il coinvolgimento della popolazione rappresenta un valore aggiunto per l’amministrazione: crediamo che ascoltare chi vive quotidianamente il territorio sia fondamentale per orientare al meglio le scelte pubbliche. Le Consulte non saranno semplici organi consultivi, ma veri e propri laboratori di democrazia partecipata, capaci di incidere concretamente sulle politiche locali. Invito pertanto tutti gli interessati a farsi avanti.”

Come candidarsi

Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 30 aprile specificando la Consulta di interesse e inviando i propri dati, un curriculum o una descrizione dell’esperienza nel settore, oltre a una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse.

La candidatura potrà essere consegnata a mano al’Ufficio Protocollo del Comune, oppure inviata tramite pec a comune.santafiora@postacert.toscana.it

Le nomine saranno effettuate dal Consiglio comunale sulla base del regolamento vigente. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Segreteria comunale.

L’avviso e il modulo di domanda sono consultabili al seguente link:

https://www.comune.santafiora.gr.it/novita/comunicati/manifestazione-di-interesse-per-la-presentazione-di-candidature-per-la-partecipazione-alle-consulte-comunali-su-teleriscaldamento-e-salute-e-politiche-sociali