“Imbarazziamoci”: Mandrake porta in scena al Moderno la Famiglia Imbarazzi

Grosseto. Dopo decine e decine di date sold out in tutta Italia e il successo del primo film d’animazione “La maledizione dello zoccolo”, il fenomeno comico Mandrake, al secolo Giuseppe Ninno, porta in tour al teatro la Famiglia Imbarazzi in “Imbarazziamoci”.

Lo spettacolo va in scena sabato 24 maggio, alle 21.00, al Teatro Moderno di Grosseto. Una produzione Euphorica Eventi in collaborazione con Aurora Eventi. Biglietti disponibili su Ticketone.

Lo spettacolo

Nel corso della serata, il talento versatile di Mandrake interpreterà, come solo lui sa fare, l’intera Famiglia Imbarazzi. Dalla signora Maria, madre nevrotica e dolcemente severa, al padre eternamente seduto in poltrona, passando per nonna Ninetta, zia Graziella, Antonio e Giuseppe. Un vero e proprio universo familiare evocato con maestria attraverso voci, posture, sguardi e tic che restituiscono, in chiave comica, l’atmosfera autentica e quotidiana del Sud Italia anni Novanta.

In una combinazione esplosiva di umorismo, emozioni e situazioni surreali che riflettono la vita di ogni giorno, “Imbarazziamoci” è un’esperienza teatrale entusiasmante, per adulti e bambini, dove la platea viene coinvolta in scambi improvvisati e interazioni travolgenti, in cui è impossibile non ridere.

Mandrake e “La Famiglia Imbarazzi in Imbarazziamoci” vi aspettano sabato 24 maggio alle 21.00 al Teatro Moderno di Grosseto (via Tripoli, 35). Biglietti disponibili sul circuito online Ticketone (al link https://www.ticketone.it/event/imbarazziamoci-giuseppe-ninno-mandrake-teatro-moderno-19327058/) e nei punti vendita ad esso collegati.