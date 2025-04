Azione: il maremmano Francesco Grassi nominato vicesegretario regionale

Grosseto. A seguito del congresso nazionale di Azione tenutosi lo scorso 29 marzo a Roma, Azione Grosseto annuncia la nomina di Francesco Grassi a vicesegretario regionale del partito di Carlo Calenda.

La designazione è arrivata nei giorni scorsi dal segretario regionale Marco Remaschi.

“È un incarico che accolgo con orgoglio e senso di responsabilità, nella consapevolezza del lavoro da fare e delle sfide che ci attendono – dichiara Grassi –. La decisione del segretario Remaschi, che ringrazio per la fiducia, arriva anche a seguito del grande incremento di iscritti nella provincia di Grosseto. Siamo la terza provincia toscana per numero di tesserati e la prima se consideriamo il rapporto tra tesserati e numero di abitanti. Questo è un riconoscimento per tutto il gruppo provinciale, che certifica la bontà del nostro operato e ci incoraggia a proseguire con ancora più forza il nostro radicamento locale, nonché ad affrontare le imminenti elezioni regionali con la massima determinazione”.

Azione ha infatti deciso di sostenere con convinzione la ricandidatura alla Regione Toscana del presidente Eugenio Giani, valutandone la positività dell’operato degli ultimi cinque anni di governo.

“Ci siamo resi promotori del progetto regionale ‘Avanti’, insieme a +Europa, al Partito Socialista Italiano e al Partito Repubblicano Italiano, una scelta chiara, che guarda alla competenza e alla costruzione di una Toscana più moderna, aperta ed europea. Staremo su temi cruciali come la sanità, le infrastrutture di collegamento su gomma e rotaia, ma anche sulle grandi opere anti antialluvionali. Come non parlare poi dell’importanza di alcuni temi cruciali per la nostra provincia, come la laguna di Orbetello e il comparto industriale di Scarlino – termina Grassi –. Insomma, In un contesto internazionale segnato da profonde incertezze e tensioni, la politica ha il dovere di continuare a dare risposte serie e pragmatiche. Azione è oggi più che mai lo spazio politico dove queste risposte possono prendere forma, in un’ottica di responsabilità e visione a lungo termine, e con ‘Avanti’ saremo la vera alternativa per chi vuole una Toscana progressista e fortemente riformista”.