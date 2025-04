Scuola senza zaino: nella frazione arriva la “Fabbrica degli strumenti”

Castel del Piano (Grosseto). Sarà inaugurata mercoledì 16 aprile, alle 11, a Montenero d’Orcia, nel comune di Castel del Piano, la “Fabbrica degli strumenti” della scuola senza zaino, in via della Piazza, 22.

Un evento importante per l’istituto comprensivo “O. Vannini” e per la comunità locale, che vedrà la partecipazione dell’assessore regionale all’istruzione, Alessandra Nardinim e dei rappresentanti della Rete nazionale delle scuole senza zaino.

La “Fabbrica degli Strumenti”

La “Fabbrica degli Strumenti” è uno spazio educativo pensato per valorizzare la didattica laboratoriale: da un lato supportare l’autonomia degli alunni secondo i principi del modello senza aaino, dall’altro offrire spunti agli insegnanti. La presenza della “Fabbrica”, inoltre, è importante per valutare la candidatura del plesso scolastico di Montenero d’Orcia a tornare ad essere Polo formativo per insegnanti della scuola senza zaino.

Ospitata nei locali di proprietà del Comune adiacenti alla mensa scolastica e fortemente voluta da insegnanti, famiglie e amministrazione comunale, la “Fabbrica” si compone di una sezione espositiva, un’area laboratoriale per la costruzione di strumenti didattici e un’aula attrezzata. Un patrimonio a disposizione di tutta la Rete senza zaino, ma anche delle famiglie e delle altre scuole del territorio. Qui gli insegnanti possono prendere in prestito lo strumento di cui hanno bisogno in quel preciso momento, per poi restituirlo una volta terminato l’uso. Gli strumenti visibili nella “Fabbrica” sono stati approvati dalla Rete nazionale e sono stati inseriti all’interno dell’archivio ufficiale del senza zaino.

Il programma dell’inaugurazione

Il programma della giornata prevede, alle 11, un momento di accoglienza e un panel introduttivo con i saluti del sindaco di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini, e della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Vannini”, Sandra Raggi. Seguiranno gli interventi di Manuela Salani, responsabile nazionale delle “Fabbriche degli Strumenti”, di Daniela Pampaloni, coordinatrice nazionale della Rete senza zaino, di Alessandra Nardini, assessore regionale alla Pubblica Istruzione. Alle 11.45 il taglio del nastro con la visita dei locali e la visione di un video dedicato. La giornata si concluderà con un pranzo condiviso tra alunni, famiglie e partecipanti.

“La scuola senza zaino di Montenero d’Orcia è un’esperienza virtuosa, nata diversi anni fa nella nostra piccola frazione – commenta il sindaco Cinzia Pieraccini – e cresciuta a tal punto da diventare un riferimento per la Rete del senza zaino. Merito della scuola, delle insegnanti e delle famiglie che hanno creduto in questo percorso. Dall’inizio del nostro mandato, il Comune ha accolto con convinzione la richiesta della scuola di utilizzare gli spazi adiacenti alla mensa scolastica per ripristinare la ‘Fabbrica degli Strumenti’, che era presente in comunità montana ed era stata dismessa prima della pandemia. Ci abbiamo creduto e siamo felici di arrivare a questo giorno, anche perché l’inaugurazione della ‘Fabbrica’ non è solo un traguardo, ma un nuovo punto di partenza: è infatti, la condizione imprescindibile per aspirare a tornare ad essere un Polo formativo per insegnanti della scuola senza zaino. Sapendo che a Montenero d’Orcia due docenti sono già anche formatrici, ho proposto alla scuola di avanzare la candidatura agli organi competenti. E lo faremo ufficialmente, proprio in questa bella occasione dell’inaugurazione, alla presenza dei rappresentanti della rete nazionale. In prospettiva, significa riconoscere il valore di questa scuola, che, grazie all’esperienza del senza zaino, vede un costante aumento delle richieste di iscrizione”.

Era il giugno 2024 quando tutto è iniziato con il recupero, la ripulitura e la catalogazione dei materiali didattici da parte delle insegnanti Laura Franci, responsabile di plesso e referente della “Fabbrica”, insieme a Sarah Ferrucci. Oggi, grazie allo sforzo congiunto di amministrazione, docenti e genitori, i lavori sono terminati e questo spazio viene messo a disposizione di tutta la comunità educativa: “Siamo state ispirate dalla ‘Fabbrica degli Strumenti’ di Lucca: – spiegano le insegnanti Laura Franci e Sarah Ferrucci – per noi è stato come entrare in un mondo magico, pieno di strumenti tattili e digitali e di giochi pensati per facilitare l’apprendimento. È quello che ci piacerebbe realizzare qui a Montenero d’Orcia, nella nostra ‘Fabbrica’: creare nuovi strumenti e testarli, organizzare eventi formativi per le insegnanti favorendo lo scambio di buone pratiche, essere un punto di incontro tra le famiglie e coinvolgere il territorio nell’accoglienza di chi viene da fuori.”

“Sono orgogliosa dell’inaugurazione della ‘Fabbrica degli strumenti’ a Montenero d’Orcia. – afferma Sandra Raggi, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ‘Vannini-Lazzaretti’ – Celebriamo il risultato di una fruttuosa e sempre attiva collaborazione tra scuola e territorio. Ringrazio, innanzitutto, le docenti del plesso, in primis le insegnanti Laura Franci e Sarah Ferrucci, che, con grande entusiasmo, passione e professionalità, si sono adoperate per il riallestimento della ‘Fabbrica’. Ringrazio l’amministrazione comunale del sindaco Cinzia Pieraccini, che ha offerto lo spazio in cui la ‘Fabbrica’ è ospitata. Ringrazio le famiglie dei nostri alunni che, ancora una volta, si sono dimostrate parte integrante della vita della scuola. Ringrazio, infine, quanti, a qualsiasi titolo, hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo che, se possibile, assume un valore ancora più particolare e significativo in un contesto in cui la scuola è da sempre cuore pulsante della comunità. Ritengo che la ‘Fabbrica degli strumenti’ qualifichi ulteriormente la tradizione scolastica di Montenero in particolare e dell’Istituto comprensivo di Castel del Piano nel suo complesso, offrendosi come luogo di incontro e confronto professionale anche rispetto alle realtà limitrofe. Ad maiora semper”.