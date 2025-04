Produzione di un programma Rai cerca personaggi in Maremma: casting in città

Grosseto. Grosseto si conferma un vero e proprio serbatoio di personaggi tv, una fucina di talenti televisivi.

Per questa ragione, la produzione di un programma, che andrà in onda in prima serata sulla Tv di Stato e sul quale vige il più stretto riserbo, ha deciso di fare tappa a Grosseto, grazie alla sponda offerta da Dilettando. Martedì 15 aprile, all’hotel Granduca, è infatti previsto un casting per scovare personaggi che potrebbero far parte del programma.

“Siamo alla ricerca di talenti spontanei che sappiano sorridere e far sorridere – spiega Carlo Sestini, giornalista e autore e conduttore di Dilettando -. Ci si può presentare proponendo una parodia, canzoni rivisitate, strumenti strani, un ballo buffo, imitazioni, magie, risate contagiose, monologhi o barzellette”.

“Ritengo che questa sia una bella opportunità – prosegue Sestini – legata al fatto che ormai da anni le società di casting guardano alla nostra città e provincia con interesse per la spiccata vocazione artistica che si respira e per la grande ironia e simpatia propria della Toscana e della Maremma. Sono convinto che faremo sempre una bella figura, come è già accaduto in passato per altri programmi tv portati al successo anche dalla presenza di nostri portacolori”.