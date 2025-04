Grosseto. Incidente lungo la strada del Pollino, nei pressi di Grosseto.

Ieri sera, intorno alle 21, per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada: nell’incidente, è rimasto ferito un uomo di 22 anni, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia in codice 2.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Grosseto.