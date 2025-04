“Montale paese della fiaba”: il Comune protagonista all’evento dedicato a Italo Calvino

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Calvino favolista nel paese delle fiabe” è stato il protagonista della IV edizione di “Montale paese della fiaba”.

Una tre giorni di conversazioni, incontri, letture e laboratori incentrati sulla figura di Italo Calvino, autore del volume “Fiabe italiane” raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento anni e trascritte in lingua dai vari dialetti, pubblicato per la prima volta nel 1956.

A raccontare il grande scrittore, come autore e come uomo, il suo impegno politico, il legame ad alcuni luoghi, sono stati Stefano Adami. già professore di Italian Studies all’University of Chicago e all’University of California, tra i maggiori autori di Encyclopedia of Italian Literary Studies, Princeton University, e Stefano Fresi, noto attore, musicista e compositore.

A Montale era presente anche il sindaco Elena Nappi, invitato dall’assessore alla cultura Francesco Barontini, promotore della rassegna, a testimoniare il forte legame e l’amore che Italo Calvino ha sempre avuto per Castiglione della Pescaia.

«Con grande piacere ed immenso orgoglio ho partecipato alla rassegna culturale del Comune di Montale – dichiara Elena Nappi –. Portare Castiglione della Pescaia all’attenzione di altri territori nel nome di Italo Calvino è un onore ed un onere importante e sono felice che ci venga riconosciuto questo ruolo di luogo identificativo del grande scrittore. Grazie a questo graditissimo invito ho avuto la possibilità di raccontare il magico legame tra i nostri luoghi ed il paroliere più conosciuto e tradotto al mondo, descrivendo le attività svolte nel centenario della nascita che hanno coinvolto tutta la comunità castiglionese e chiunque nel 2023 sia passato da Castiglione. Ancora una volta la cultura si dimostra un’arma turistica vincente di conoscenza e promozione del nostro paese: qualcuno continua a pensare che con la cultura non si mangia, ma si vive decisamente meglio e si fa girare l’economia turistica».