Manciano street music festival: ecco le date e i protagonisti dell’edizione 2025

Manciano (Grosseto). Si aprirà l’11 luglio, con il patrocinio del Comune di Manciano, la quindicesima edizione del Manciano street music festival, che anche quest’anno vedrà la doppia edizione in strada e sul palco per due fine settimana consecutivi di luglio.

Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio, saranno le esibizioni itineranti delle street band con gruppi provenienti da Spagna, Portogallo, Ungheria e dall’Italia a far ballare gli spettatori lungo le vie del borgo, mentre il fine settimana successivo, dal 18 al 20 luglio, l’appuntamento è sul palco del parco Mazzini, con le False partenze, che ospiteranno sul palco Paolo Belli e Stefano Fresi, per celebrare i venti anni di attività dell’orchestra della scuola di musica “Diego Chiti”; si proseguirà poi con la trascinante energia di Ray Gelato and The Giants, The Godfather of swing, e, la domenica sera, eccezionale chiusura della manifestazione con il concerto dei Neri per caso, applauditi nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

“Vogliamo ringraziare – spiega Michele Santinelli, direttore artistico della manifestazione – l’amministrazione comunale di Manciano, in particolare l’assessorato al turismo, per il patrocinio e il contributo, così come vogliamo ringraziare i nostri main sponsor: Banca Tema, Terme di Saturnia Natural Destination e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, il cui appoggio è fondamentale per il festival, anche perché il loro rinnovato sostegno significa per noi aver dato vita a una manifestazione di valore. Mi preme sottolineare che l’impegno dell’associazione ‘Diego Chiti’ nel pensare e organizzare il festival parte sempre dalla volontà di portare a Manciano artisti di diversa formazione e respiro internazionale, e musica di grande qualità. Quest’anno, il quindicesimo del festival, avremo numerosi musicisti e stili molto vari. Il termine festa si addice poi particolarmente a questa edizione, che vede l’orchestra False Partenze, nata a Manciano nel 2005, celebrare i suoi venti anni di attività impegnandosi in questo ambizioso progetto di suonare con Paolo Belli e Stefano Fresi. Noi dell’associazione ‘Diego Chiti’ ci auguriamo che questo traguardo dia vita a uno spettacolo accattivante e coinvolgente per tutti e sia anche, per il nostro paese, un motivo di orgoglio e un momento di gioia come lo è per noi”.

Una kermesse musicale che torna ad animare il borgo sulle colline maremmane all’insegna della musica, dell’arte, ma anche del gusto e delle tipicità del territorio. “Il Manciano street music festival è un appuntamento atteso e amato dalla nostra comunità – dichiara il sindaco di Manciano, Mirco Morini –, capace di trasformare il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, dove la musica diventa protagonista e crea momenti di condivisione e gioia. Siamo orgogliosi di ospitare questa rassegna e di contribuire con un importante sostegno economico alla sua realizzazione”.

Il programma

La prima parte del festival, dunque, dall’11 al 13 luglio, sarà gratuita e interamente dedicata alla musica su strada, con street band che si esibiranno, durante tutto l’arco della giornata, nelle vie e nelle piazze di Manciano coinvolgendo il pubblico in momenti di spettacolo e divertimento. Sei in totale le band principali che suoneranno nei tre giorni: dal Portogallo arriverà la Farra Fanfarra, dall’Ungheria i The Quest, dalla Spagna la Brincadeira e The Dawlins, mentre dall’Italia la Dune buggy street band e la Bada Bim Bum band. Venerdì 13 luglio la manifestazione sarà arricchita anche dalla presenza di La voce del principe, Tito Blues band, Boni e Fredianelli, Melody sound, in postazioni fisse dislocate lungo il percorso enogastronomico Ristofestival; sul palco centrale di piazza della Rampa dalle 22, il concerto dei Longboarders.

Dal 18 al 20 luglio, invece, l’appuntamento si sposta al parco Mazzini. Si parte venerdì 18 luglio con la festa per i 20 anni delle False partenze, storica band di Manciano, che porterà “on stage” anche tanti rappresentanti dall’associazione musicale “Diego Chiti”, organizzatrice del festival; ospiti speciali sul palco: Paolo Belli e Stefano Fresi. Sabato 19 luglio sarà la volta del concerto di Ray Gelato and The Giants, mentre domenica 20 luglio saranno le voci dei Neri per caso, con il loro sound inconfondibile, a chiudere la quindicesima edizione del festival.

Venerdì 18 luglio, ore 21.30 – “20 anni… e sentirli tutti” False partenze con Paolo Belli e Stefano Fresi

Celebrano i 20 anni di attività e lo fanno nella loro città natale e con due incredibili ospiti che si uniranno a loro sul palco: con le False partenze, infatti, si esibiranno anche Paolo Belli e Stefano Fresi per un concerto davvero indimenticabile. Le False partenze, dirette da Michele Santinelli, nascono con l’obiettivo di creare una formazione stile varietà televisivo capace di spaziare, durante il concerto, dallo swing anni ’50 ai classici della musica italiana degli anni ’60, passando per brani di musica leggera, i classici del R&B, fino agli intramontabili del rock, del blues e della discomusic anni ’70 e ’80. Le False partenze sono: Stefania Buccioni e Rachele Marinelli (voce), Raffaele Boni (chitarra), Valerio Bianchi (basso elettrico), Alessio Buccella (pianoforte), Luigi Greco (batteria), Sergio Vitale, Mirco Pierini, Luca Contini (tromba), Riccardo Tonello (trombone), Yuri Nocerino, Marco Guidolotti (sax), Michele Santinelli (sax, direzione e arrangiamenti), Alberto Guazzi (fonico).

Sabato 19 luglio, ore 21.30 – The Godfather of swing, Ray Gelato and The Giants

Uno spettacolo contagioso e irresistibile, che ha fatto la fortuna del sassofonista e cantante inglese, per la sua simpatia e la sua verve. Lui e la sua band trascineranno il pubblico in una sorta di rito collettivo all’insegna del più sano e tonificante divertimento. Nel suo repertorio “Tu vuo’ fa l’americano” va quindi a braccetto con “Just a gigolo”, “O Marie” con “Everybody loves somebody”, “Carina” con “I ain’t got nobody”, “That’s Amore” con “Just one of those things”. Con Ray Gelato e i suoi “giganti” non c’è dunque timore di annoiarsi: preparatevi a partecipare attivamente a uno spettacolo che non vi lascerà da soli neanche un minuto.

Domenica 20 luglio, ore 21.30 – Neri per caso

Le straordinarie voci dei Neri per caso, ospiti di Massimo Ranieri nell’ultima edizione del Festival di Sanremo nella serata dei duetti, farà sognare il pubblico. Nati ufficialmente nel 1994 con la partecipazione a Sanremo Giovani, con il brano “Donne”, di Zucchero, hanno vinto l’anno successivo il festival con la canzone “Le ragazze”, scritta da Mattone ed eseguita a cappella. Ed è proprio la musica a cappella che li ha resi famosi, regalandogli anche il premio di “Miglior disco a cappella europea” nel 2009, con “Angoli diversi”, arrivato grazie all’associazione americana Caras. Tantissime le collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, come quella del 2022 con Jovanotti per la versione inedita del brano “I love you baby”, presentato anche nella celebre trasmissione televisiva di Fabio Fazio “Che tempo che fa”.

Per informazioni e per acquistare i biglietti dei concerti al parco pubblico Mazzini: www.mancianostreetmusicfestival.it.