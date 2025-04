“Il Coccodrillo”: lo spettacolo in scena al Teatro degli Unanimi

Arcidosso (Grosseto). Si chiude domenica 13 aprile, alle 21.00, al Teatro degli Unanimi di Arcidosso la stagione teatrale 2024/2025 dei Teatri d’Amiata, progetto culturale realizzato grazie alla collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, i Comuni di Arcidosso e Castel del Piano e l’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana.

A chiudere il cartellone sarà “Il Coccodrillo”, spettacolo tratto dal racconto satirico di Fëdor Dostoevskij, scritto, diretto e interpretato da Tommaso Taddei, con le luci di Antonello Qubba, una produzione Krypton, in collaborazione con Armunia e Fabbrica in Movimento.

Lo spettacolo

“Il Coccodrillo” è un monologo grottesco e brillante, sospeso tra ironia e surrealismo, che porta in scena la storia di Ivan Matveich, burocrate divorato (letteralmente) da un coccodrillo esposto in un centro commerciale. Un testo che smaschera con intelligenza e umorismo le dinamiche del potere, la spettacolarizzazione dell’individuo e le assurdità della burocrazia. Un’opera che coinvolge il pubblico con ritmo serrato, corpo in movimento e un linguaggio visionario. Uno spettacolo che si inserisce perfettamente nello spirito della stagione appena conclusa, capace di alternare testi contemporanei, grandi classici e comicità d’autore, raccogliendo la partecipazione di un pubblico sempre numeroso e attento.

Informazioni e biglietteria

Posto unico: intero 12 euro, ridotto 11 euro.

Biglietto “futuro” under 30 al costo di 8 euro (studenti universitari con Carta Studente Toscana, promozione Unicoop Firenze, abbonati alle stagioni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Santa Fiora)

Riduzioni anche per over 65 e possessori della Carta dello Spettatore Fts

Prenotazioni:

biblioteca comunale di Arcidosso – Tel. 0564.965057 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13);

compagnia teatrale Nè Arte Nè Parte – Cell. 347.9081631 (dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19, anche su WhatsApp).

I biglietti prenotati vanno ritirati e pagati direttamente la sera dello spettacolo.