“Esserci sempre”: tutti i numeri delle operazioni della Polizia grossetana nell’ultimo anno

Grosseto. “Signor Prefetto, autorità civili, militari e religiose, gentili ospiti, care colleghe e cari colleghi, a voi tutti rivolgo il mio saluto e il più sentito ringraziamento per essere oggi qui presenti in occasione del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. È un momento per me particolarmente emozionante”.

Con queste parole, Claudio Ciccimarra, Questore di Grosseto, ha iniziato il suo discorso in occasione della celebrazione dell’anniversario della nascita della Polizia, che si è svolta questa mattina al Teatro degli Industri di Grosseto.

“Per questo primo anno da Questore della provincia di Grosseto non posso che esprimere l’immenso piacere che vivo nel celebrare insieme tale ricorrenza in questo splendido teatro, accordatoci, con la solita grande disponibilità, dall’amministrazione comunale – ha continuato Ciccimarra -. ln questo giorno così importante per la nostra amministrazione permettetemi di spendere qualche parola di sincero ringraziamento verso tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato che ogni giorno, con sacrificio, passione e orgoglio, si fanno promotori e portatori degli ideali sui quali si fonda la nostra Istituzione, primo tra tutti quello dell’esserci sempre, dell’essere in ogni momento al servizio del cittadino. ‘Esserci sempre’ è ormai da diversi anni il tema cardine della nostra festa, ma è anche il fondamento della missione istituzionale della Polizia di Stato, la sua profonda essenza rappresenta l’impegno profuso dalle nostre donne e dai nostri uomini per garantire la sicurezza e libertà di ognuno”.

“Noi ci siamo, e ci saremo sempre: tutte le volte in cui la nostra presenza sarà richiesta, noi risponderemo in modo concreto e reale ai bisogni dei concittadini, come testimoniato dall’alta professionalità e senso di umanità evidenziato dai nostri operatori nel corso dei 49 interventi per soccorso pubblico che ci hanno impegnati quest’anno – ha sottolineato il Questore –. ‘Esserci sempre’ significa quindi vicinanza, comprensione, dialogo, rispetto. Ma il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati deve passare dall’indispensabile cooperazione tra tutte le componenti della Polizia di Stato, dalla sinergia con le istituzioni locali e con le altre Forze di Polizia e dalla partecipazione e collaborazione di tutti i cittadini. La sicurezza deve essere un ‘valore condiviso’ rispetto al quale tutti possono e devono fornire il loro contributo. Deve procedere di pari passo con le relazioni sociali e con la necessaria inclusione in una collettività”

“Per favorire quanto più possibile tale inclusione, la Polizia di Stato ha profuso nel corso di quest’ultimo anno il proprio impegno in diverse iniziative di prossimità finalizzate a favorire una sempre maggiore ‘cultura della legalità’, soprattutto tra i più giovani – ha spiegato Ciccimarra -. Ricordo le numerose giornate formative condotte dagli operatori della Questura e delle specialità della Polizia di Stato presso le scuole della provincia su temi importanti quali l’inclusione, l’amicizia, la guida responsabile e la lotta al cyber bullismo. Nell’ambito dell’iniziativa ‘Una Vita da Social’, la nostra provincia, ed in particolare il comune di Follonica, ha avuto il piacere di ospitare qualche giorno fa l’iconico track della Polizia Postale, allestito con un’aula multimediale nella quale circa 250 studenti hanno affrontato temi di attualità connessi all’utilizzo dei social. Sono convinto che la formazione e la sensibilizzazione dei nostri ragazzi su questi temi sia un investimento imprescindibile che spesso però non sembra dare frutti immediati; ma quando ciò avviene il risultato è dirompente, come dimostra il gesto di tre giovanissime ragazze che più tardi illustreremo, gesto che nei giorni scorsi ci ha colpito e sicuramente emozionato”.

“ln questo giorno di festa non posso però prima non fermarmi a ricordare tutti i caduti della Polizia di Stato, coloro che, per dare concreta attuazione e risalto ai valori fino ad ora menzionati, hanno sacrificato la propria vita ponendosi al servizio del cittadino. Quello trascorso è stato un anno complesso, caratterizzato da numerosi episodi di ‘straordinaria amministrazione’, affrontati con encomiabile professionalità – ha evidenziato il Questore –. Un anno scandito da un’attività costante, incessante in cui ha assunto sempre più importanza la fase ideale della sicurezza che è la prevenzione, su cui abbiamo investito le nostre migliori energie. Una risposta che oggi forniamo partendo dal minuzioso lavoro dell’Ufficio Prevenzione generale e delle Divisioni della Questura, anticrimine ed amministrativa, pilastri dell’attività preventiva grazie alla loro presenza continua sul territorio ed all’indispensabile lavoro connesso al mondo delle ‘misure di prevenzione’ e delle autorizzazioni e dei controlli amministrativi. Capillare e dettagliata l’attività di controllo del territorio svolta dalle nostre Volanti, sfociata nell’ultimo anno nell’identificazione di 18.000 persone e nel deferimento all’Autorità Giudiziaria di quasi 300 soggetti per reati di vario genere”.

“L’importanza di intervenire prima che il fatto accada associata al costante studio dei fenomeni criminali e all’individuazione dei soggetti maggiormente inclini a delinquere permette di agire tramite mirati provvedimenti che la legge attribuisce al Questore, nella sua veste di Autorità provinciale di pubblica sicurezza – ha continuato Ciccimarra – I 36 ammonimenti per violenza di genere o per atti persecutori, i 22 divieti di accesso a determinate aree urbane, meglio noti come Dacur o Daspo Willy, in gran parte connessi al cosiddetto fenomeno della ‘malamovida’, i 3 Daspo sportivi emessi e gli altri 10 in fase d’istruttoria per i fatti occorsi durante la partita Grosseto-Livorno, i 20 avvisi orali, i 17 fogli di via obbligatori ed infine le 2 sorveglianze speciali nei confronti di altrettanti pregiudicati concesse dal Tribunale di Firenze, sono solo alcuni degli oltre 100 provvedimenti di prevenzione curati dalla Divisione anticrimine indirizzati verso soggetti ritenuti a vario titolo pericolosi per la sicurezza pubblica”.

“Anche l’attività di polizia amministrativa nell’ultimo anno ha registrato un importante incremento in tutte le procedure di autorizzazione e controllo – ha continuato il Questore –. Basti pensare ai controlli agli esercizi pubblici, ai luoghi di riunione ed alle attività produttive tradotti in 38 sanzioni amministrative elevate e in 4 esercizi pubblici ai quali è stata sospesa la licenza ai sensi dell’articolo 100 Tulps, provvedimenti questi che perseguono anch’essi un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza. Quando la prevenzione funziona il risultato difficilmente balza alle cronache, ma è ciò che maggiormente ci gratifica perché ci consente di elevare il senso di sicurezza percepito da ogni cittadino. Su questo presupposto si innesta la successiva attività investigativa che, grazie al lavoro della nostra Squadra Mobile e della Polizia scientifica, magistralmente supportato e coordinato dalla Procura della Repubblica, ha portato anche quest’anno ad importanti risultati”.

“Della Squadra Mobile mi preme sottolineare l’incessante attività investigativa finalizzata al contrasto dei reati da ‘codice rosso’ e di quelli connessi alle sostanze stupefacenti, oltre all’importante lavoro volto a combattere il fenomeno delle truffe agli anziani. Il connubio tra prevenzione e repressione lo si legge in modo tangibile nell’analisi della criminalità dell’ultimo anno, specie dei reati che destano maggiore allarme sociale, analisi che ci fornisce un risultato non allarmante, ma comunque mai da sottovalutare – ha continuato Ciccimarra -.. Abbiamo registrato un netto incremento (+66%) del numero delle persone deferite all’Autorità Giudiziaria intervenendo su ogni aspetto della criminalità grossetana: dai reati predatori ai reati commessi in ambito familiare, senza trascurare i reati comuni e l’annoso tema della diffusione di sostanze stupefacenti. L’irrefrenabile sviluppo dell’era digitale impone poi di fare i conti anche con il sempre elevato numero di crimini informatici: fenomeni complessi e settoriali al centro dell’attività della sezione Polizia Postale i cui operatori in più occasioni sono stati in grado di smascherare chi, celandosi dietro un monitor, compiva simili reati. Analogamente ricordo l’attività della Polizia ferroviaria e della Polizia stradale, fondamentale supporto nella gestione di importanti servizi di ordine pubblico, ma soprattutto quotidianamente impegnate nella sicurezza delle nostre stazioni e nella prevenzione delle incidentalità su strade tramite la predisposizione di complessi e mirati servizi”.

“La prevenzione però ha anche un’altra faccia che, senza attingere a fenomeni delittuosi, si inserisce pienamente nel tessuto sociale: l’ordine e la sicurezza pubblica – ha sottolineato il Questore -.Indispensabile il ruolo di coordinamento dell’Ufficio di Gabinetto, cabina di regia della nostra Questura, parte attiva nei tanti e delicati servizi di ordine e sicurezza pubblica tutti svoltisi senza alcuna conseguenza pregiudizievole, assicurando sempre la buona riuscita di ogni evento. Merito di un attento lavoro di pianificazione, ma anche dell’instancabile attività informativa della Digos, essenziale per consentire lo svolgersi di ogni manifestazione nel rispetto dei diritti e delle normative vigenti. Risultati resi possibili grazie all’imprescindibile ruolo di indirizzo e coordinamento della Prefettura ed alla splendida collaborazione con le altre Forze di Polizia del territorio, con cui costantemente e proficuamente ci confrontiamo ed alle quali va il mio sentito ringraziamento”.

“Ci tengo a precisare che questa breve rassegna di dati positivi non voleva rappresentare un momento autocelebrativo della capacità della Polizia di Stato. Sono consapevole che il dato positivo non allevia mai gli effetti del reato sulle vittime o quel senso di preoccupazione collettiva. Ciò che comprensibilmente interessa al cittadino è l’eventualità che possa essere lui stesso vittima del reato così come che vengano individuati e soddisfatti i propri bisogni, motivo per cui esserci sempre significa anche sapersi adattare alle mutevoli esigenze della collettività – ha continuato il Questore -. Il fenomeno migratorio ne è un esempio evidente. Nel corso dell’anno, grazie allo straordinario lavoro dell’Ufficio Immigrazione, siamo riusciti a dare esecuzione a 159 provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto (+22% rispetto all’anno precedente), 10 dei quali eseguiti con rimpatrio diretto nei Paesi d’origine e 42 con accompagnamento ai Cpr. Vorrei menzionare, infine, il costante e proficuo lavoro svolto dai settori che garantiscono quotidianamente il supporto organizzativo e gestionale della Questura, Ufficio del personale, tecnico-logistico ed amministrativo contabile, a cui va il mio riconoscimento”.

“Concludo salutando e ringraziando nuovamente tutti gli ospiti presenti: il Prefetto, il nostro Vescovo e tutte le autorità civili e militari – ha terminato Ciccimarra -. Un saluto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, ai soci dell’Anps, al vicario, ai miei funzionari e a tutte le poliziotte ed i poliziotti di Grosseto per la loro dedizione, integrità e fierezza con le quali portano in alto il nome della Polizia di Stato. Un ultimo pensiero vorrei dedicarlo alle nostre famiglie, genitori, figli, mariti, mogli, a mia moglie… il loro è il vero esserci sempre, fatto di tanti sacrifici e preoccupazioni affrontate in ragione di un lavoro, come dico sempre il più bello che ci sia, ma che non è il loro, non l’hanno scelto ma hanno soltanto imparato ad accettare. Fiero ed onorato di essere alla guida delle donne e degli uomini della Polizia di Stato di Grosseto vi dico grazie. W la Polizia di Stato, W l’Italia”.

