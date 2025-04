Elezioni delle Rsu nella pubblica amministrazione: l’appello al voto della Cisl Fp

Grosseto. I dipendenti della pubblica amministrazione sono chiamati a scegliere i propri rappresentanti sindacali il 14, 15 e 16 aprile prossimi.

Le elezioni della Rsu interessano i lavoratori della pubblica amministrazione funzioni centrali e locali e quindi Ministeri, degli organi dello Stato, Comuni, Provincia e Regione e della sanità pubblica, e i seggi saranno istituiti in tutti i luoghi di lavoro con specifiche modalità e orari che saranno comunicati direttamente ai lavoratori.

“Si tratta di un momento di democrazia importante – dichiara Simona Piccini, segretaria generale della Cisl Funzione pubblica di Grosseto – e quindi invitiamo tutti i lavoratori a recarsi ai seggi per scegliere i candidati della Cisl Fp nella lista ‘Insieme diamo voce al futuro’. Siamo consci che, solamente con un impegno condiviso, si possono ottenere risultati importanti per la tutela dei diritti dei lavoratori. L’invito, inoltre, è quello a non disperdere il lavoro fatto finora e di dare dove possibile, due preferenze ai candidati della propria zona”.

“L’elezione della Rsu è un momento di passaggio – continua Piccini –, si raccolgono i risultati degli obiettivi raggiunti in questi ultimi 3 anni, quindi i contratti 2019/2021 rinnovati nel 2022 e il riavvio della contrattazione per il rinnovo 2022/2024 con l’ottimo risultato del Ccnl Funzioni centrali. Nei prossimi mesi, quindi, c’è prima di tutto l’impegno per il rinnovo dei contratti nazionali Sanità ed Enti locali, che altre sigle sindacali non hanno voluto firmare, bloccando la possibilità di migliorare le condizioni economiche dei lavoratori. Avere supporto, tramite il voto Rsu, significa avere maggiore forza contrattuale. Inoltre, vogliamo partecipare in modo proattivo al miglioramento delle condizioni economiche e di benessere organizzativo della sanità, valorizzare le peculiarità delle professioni racchiuse negli enti locali e rendere più attrattivo il lavoro pubblico, con modelli organizzativi nuovi che meglio possano conciliare i tempi di vita e lavoro. Il sostegno dei lavoratori è fondamentale, quindi, per poter portare avanti i valori in cui crediamo”.