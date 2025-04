Conclusa l’esercitazione “Boa-2”: protagonisti anche i Cavalieri paracadutisti del Savoia

Grosseto. Si è svolta nei giorni scorsi, presso il poligono di Monte Romano (Viterbo), l’esercitazione “BOA-2”, che ha visto coinvolti il terzo reggimento Savoia Cavalleria ed una componente del 185° reggimento artiglieria paracadutisti, in un complesso di eventi addestrativi sviluppati nell’ambito di una Joint Forcible Entry Operation (Jfeo). I

l ciclo di addestramento rientra nelle attività pianificate per l’acquisizione ed il mantenimento dei procedimenti tecnico-tattici d’impiego tipici e peculiari della cavalleria paracadutisti, in particolare nella costituzione e allargamento della testa d’aviosbarco con lo schieramento di un Tactical command post (Tcp) di Gruppo tattico.

L’utilizzo di apparati radio satellitari ha permesso il collegamento tra il Tcp ed il nucleo esploratori paracadutisti del Savoia, precedentemente infiltrato insieme al Joint fire support team (Jfst), consentendo la trasmissione dati in tempo reale e fornendo al Comandante sul terreno un costante aggiornamento del quadro informativo aderente allo sviluppo della manovra.

L’esercitazione

L’esercitazione, sviluppata in un contesto combined arms, ha visto l’effettuazione di un aviosbarco da velivoli ad ala rotante del 1° Reggimento “Antares”. Un Joint fire support element (Jfse) ha supportato il Comandante nel coordinamento del fuoco dei mortai del 185° reggimento, inseriti quale supporto di fuoco dello squadrone del Savoia Cavalleria, a sua volta ulteriormente incrementato in una 2^ fase con l’innesto della componente blindo pesante in riserva.

Oltre alle attività tattiche offensive e abilitanti proprie del distaccamento esplorante della Cavalleria paracadutisti, la contestuale presenza di unità combat service support ha permesso di testare le funzioni logistiche di mantenimento, rifornimento, movimento e trasporti ed il sostegno sanitario con il concorso di un medico dell’infermeria presidiaria di Firenze inserito nel team del Savoia Cavalleria.

L’esercitazione “Boa-2” rientra nell’alveo delle attività addestrative serializzate dalla Brigata paracadutisti Folgore, improntate al massimo realismo e finalizzate ad assicurare la disponibilità di unità fisicamente preparate e altamente motivate, per essere prontamente impiegabili in tutti gli attuali scenari operativi.