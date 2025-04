Musica e letteratura: nuovo appuntamento con il “Cinigiano Blues Festival”

Table of Contents I concerti

Cinigiano (Grosseto). Sabato 12 aprile quinto appuntamento del “Cinigiano Blues Festival” al teatro comunale di Cinigiano.

Saliranno sul palco la band 5° Livello e, a seguire, X-Jam Band feat Deviana P. Morgan. Inoltre, alle 19, presentazione del libro “Catartico Blues” di Nick Becattini e alle 20 apericena “Total Blues” (10 euro) nella saletta del teatro, a cura della Pro Loco Cinigiano.

I concerti

Alle 21 avrà inizio la serata musicale con l’apertura affidata alla band locale 5° Livello. Formato nei primi anni ’90, il gruppo propone una reinterpretazione coinvolgente di brani rock classico degli anni ’60 e ’70, oltre al rock alternativo degli anni ’90 e dei primi 2000, con incursioni nel repertorio blues.

A seguire, la X-Jam Band con Deviana P. Morgan, con sperimentazioni e contaminazioni nel Blues e dintorni… Uno spettacolo di grande carattere e dal potente groove, una grande festa della musica nera con il coinvolgente show di questa straordinaria vocalist accompagnata dal gruppo, con il quale saranno presentati grandi successi della musica Soul, Blues e Funky.

Il libro

Pubblicato insieme a Chiara Alibrandi e a Maurizio Tempestini, il libro “Catartico Blues” di Nick Becattini (Società Editrice Fiorentina), è un’autobiografia popolata da un’infinità di personaggi e di aneddoti, una sorta di epopea dell’Italian Blues: il racconto dell’avventura umana e artistica di Nick Becattini che è stata anche la storia di un genere musicale, quella del blues italiano.

Nicola Becattini, in arte Nick, scomparso lo scorso 10 settembre, è stato uno dei più grandi chitarristi blues contemporanei. Originario di Pistoia, era da tempo malato di Sla. Il suo ultimo disco lo aveva intitolato «Crazy Legs» (Gambe matte), con un riferimento alla patologia di cui soffriva e che lo aveva costretto su una sedia a rotelle.

Nick si era avvicinato al mondo della musica giovanissimo, imparando da autodidatta e studiando i grandi maestri americani di questo genere, come B.B. King e Muddy Waters.

Con la band Tobia conquista fin da ragazzo un pubblico locale sempre più vasto grazie alla sua innata capacità di trasmettere emozioni intense sia con la chitarra sia con la voce.

Il salto dalla provincia pistoiese per la Milano dei locali off arriverà pochi anni dopo; Nicola entra a far parte di Model T Boogie, capitanata dall’armonicista Giancarlo Crea, con cui realizzerà tre dischi. Nel 1990 decide per il “grande salto” e si trasferisce a Chicago, dove suonerà per tre anni con il bluesman Son Seals e collaborerà con tanti altri protagonisti della scena musicale della Windy City. Poi il rientro in Italia con i dischi, i concerti, gli amori, la famiglia, i figli, e, sempre più presente, la fede, grande conforto per Nicola nei momenti più difficili.

Nonostante la sua carriera lo avesse portato a suonare in diverse parti del mondo con tournée negli Stati Uniti e in tutta Europa, Nick è sempre rimasto molto legato alla sua terra d’orgine. Questo legame era evidente nelle sue esibizioni al Pistoia Blues Festival, dove la sua presenza era ormai una tradizione. Il 12 luglio è salito per l’ultima volta su quel palco per fare ascoltare “Sweet Home Pistoia”, una sua composizione dedicata proprio all’evento.

Gradita prenotazione per il concerto al numero 334.6552360 o all’indirizzo e-mail info@cinigianobluesfestival.it.

Ingresso 5 euro (gratuito per i minori di 18 anni).