Il tortello maremmano protagonista al Vinitaly

Grosseto. «Credo che il Vinitaly sia stata una vetrina importante per un prodotto come il tortello maremmano»: a dirlo con orgoglio è Massimiliano Mei, presidente dell’Associazione per la promozione e tutela del tortello maremmano.

L’associazione, che insieme a Confesercenti ha avviato il percorso che porterà il tortello maremmano a diventare Igp, ha scelto di rispondere positivamente all’invito ricevuto dai due consorzi del Morellino di Scansano e del Consorzio Vini di Maremma, per presente alla massima manifestazione dedicata all’enologia così da presentare ai giornalisti ed autorità accreditate una doppia degustazione con protagonista il più importante piatto delle feste della nostra terra.

Due giorni in cui gli chef hanno offerto una degustazione abbinata a vini grossetani. A guidare le degustazioni il primo giorno lo chef Massimo Bucci, accompagnato dal direttore provinciale di Confesercenti Grosseto Andrea Biondi, ed il secondo i due vicepresidenti dell’associazione del tortello maremmano, lo chef Sandro Signori e Roberto Delli, titolare dell’azienda Pastai in Maremma, produttore di tortelli maremmani a livello industriale.

Gli abbinamenti sono stati fatti con prodotti dei due consorzi Vini della Maremma Toscana e Morellino di Scansano.

«Valorizzare un prodotto iconico come il tortello è anche un’occasione economica per il nostro territorio. Intanto di valorizzazione della filiera, oltre un vantaggio per i nostri ristoratori e produttori. Troppo spesso si trovano in vendita prodotti che nulla hanno dell’autentico tortello maremmano. Spesso confezionati persino fuori dalla Toscana. Una vetrina come il Vinitaly servirà anche a questo: a far conoscere questo tipo di pasta a chi non lo conosceva» conclude il presidente Mei.

Soddisfazione anche dai due consorzi vitivinicoli: «Siamo soddisfatti di questi primi giorni di Vinitaly, l’attenzione da parte degli operatori nei confronti della nostra Denominazione è molto alta – afferma Luca Pollini, direttore del Consorzio Vini della Maremma Toscana -. Il momento dedicato all’abbinamento del nostro Vermentino Superiore con il tortello maremmano è stato sold-out ed è riuscito ad esaltare le caratteristiche di questi due straordinari prodotti del territorio maremmano».

«L’evento di Vinitaly ha rappresentato un’importante occasione per mettere in luce la sinergia trasversale tra due consorzi di riferimento del territorio, come Maremma e Morellino di Scansano, in un contesto che ha saputo valorizzare anche un piatto tipico locale, espressione autentica della nostra identità enogastronomica – gli fa eco Alessio Durazzi, direttore del Consorzio Morellino di Scansano -. Per quanto riguarda il Morellino, è stato un momento significativo anche per condividere con la stampa presente il percorso che il Consorzio ha avviato nell’ambito dell’iter disciplinare volto all’introduzione della nuova tipologia Superiore, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la qualità e il posizionamento della denominazione».