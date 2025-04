Gestione del diabete spiegata con la lingua dei segni: infermieri di comunità incontrano persone non udenti

Grosseto. Proseguono gli incontri organizzati dagli infermieri di famiglia e di comunità con la popolazione e lo scorso venerdì 4 aprile, nella sede di Barbanella a Grosseto, si è svolto il secondo appuntamento dedicato alle persone sorde, che ha visto la partecipazione di 12 cittadini grossetani.

Grazie alla disponibilità di un’infermiera esperta nella lingua dei segni, è stata affrontata la tematica della gestione del diabete.

«La competenza distintiva degli infermieri di famiglia e di comunità – dichiara Cinzia Garofalo, direttrice delle Professioni infermieristiche dell’Area grossetana – dimostra, ancora una volta, la grande capacità di accogliere e prendere in cura i nostri cittadini con approccio proattivo e mirato alle esigenze individuali. Le persone incontrate in questi appuntamenti hanno espresso grande soddisfazione oltre all’interesse di continuare a seguire eventi a loro dedicati in cui poter esprimere le loro perplessità rispetto a tematiche spesso trattate con terminologia troppo complessa. Un ringraziamento particolare alle colleghe che si occupano con grande entusiasmo di questo progetto».

Il progetto

In continuità con il progetto realizzato nel 2024, “L’infermiere di famiglia incontra la comunità“, che ha visto i professionisti impegnati in una campagna di incontri con la cittadinanza, nel 2025 sono in programma gruppi di proattività sulla gestione delle patologie croniche.

Nel primo trimestre del 2025, gli infermieri di famiglia e comunità dell’area grossetana hanno già formato più di 150 persone sulla gestione del diabete mellito di tipo 2.

L’infermiere di famiglia e di comunità (Ifec) è il professionista che garantisce risposte assistenziali mirate ai bisogni di salute della persona, della famiglia e della comunità. È uno dei professionisti del team multiprofessionale del territorio, di cui fanno parte i medici di medicina generale ed altri professionisti sanitari e sociali, coinvolti nel piano di cura e di assistenza per garantire la risposta ai bisogni di salute e la presa in cura.

L’Ifec è il professionista sanitario che garantisce l’assistenza in ambito territoriale effettuando interventi assistenziali ed educazione terapeutica per la migliore gestione del proprio stato di salute; orientando le persone a trovare risposte ai bisogni nella Rete dei servizi del territorio; promuovendo progetti, campagne e incontri di educazione per il benessere e per promuovere l’autogestione delle patologie croniche dei singoli e della comunità; supportando e promuovendo l’utilizzo del teleconsulto e della teleassistenza.