L’onorevole Simiani in visita alla sede di Humanitas: “Volontariato merita più attenzione dallo Stato”

Grosseto. Nei giorni scorsi l’onorevole Marco Simiani, capogruppo del Partito democratico in Commissione ambiente della Camera dei Deputati, ha visitato la sede di Anpas Humanitas in via Smeraldo, a Grosseto, per approfondire la sua conoscenza dell’associazione e per confrontarsi sui temi cari alle organizzazioni del Terzo settore che operano nel campo dei trasporti sociali e dell’emergenza urgenza, oltre che in quella della protezione civile.

«Con Simiani, che ho ringraziato a nome di tutti i volontari per l’attenzione dimostrata nei confronti dell’associazione – spiega il presidente di Anpas Humanitas Grosseto, Christian Sensi –, ho fatto un quadro dei temi sensibili per un’organizzazione come la nostra. A partire dalla necessità che ci sarebbe di introdurre almeno un’aliquota agevolata dell’Iva al 10% per le ristrutturazioni edilizie che coinvolgono il patrimonio immobiliare dei soggetti nel Terzo settore come Anpas. Più in generale, nel quadro delle nuove regole approvate da Bruxelles sul regime fiscale delle associazioni iscritte al Runts (registro unico del terzo settore), ho sollecitato una maggiore attenzione ai bisogni delle organizzazioni di volontariato, in modo da facilitarne l’operatività e l’esistenza. A maggior ragione per quelle che svolgono funzioni complementari al servizio pubblico nella logica di sussidiarietà prevista dalla Costituzione, contribuendo a far risparmiare il servizio sanitario nazionale tenendone in equilibrio i precari conti. Garantire i trasporti sociali, quelli dell’emergenza urgenza e le attività di protezione civile, integrando il personale pubblico dipendente, infatti, dà garanzie alle nostre comunità e consente di coinvolgere a livello volontario tanti cittadini in attività fondamentali per la qualità della vita di tutti quanti».

L’onorevole Simiani si è dimostrato attento a questo mondo ed è rimasto in sede per un’ora e mezzo con l’obiettivo di approfondire i temi.

«Conoscevo da tempo la realtà di Humanitas Grosseto – spiega il parlamentare grossetano –, ma dall’esterno non avevo colto fino in fondo gli enormi passi avanti compiuti negli ultimi anni in termini organizzativi, che esemplifico facendo riferimento alla nuova grande e funzionale sede che l’associazione sta completando proprio in queste settimane. E per la quale mi sono complimentato, perché non è facile in periodi così complicati trovare associazioni che investono sul proprio futuro in termini economici significativi, ma anche in quelli di formazione di nuovi volontari per dare continuità alle proprie attività istituzionali. È evidente che c’è ancora un deficit di attenzione nei confronti del mondo del Terzo settore che nel Paese si fa carico di integrare l’azione dello Stato in moltissimi ambiti, senza che gli siano riconosciuti vantaggi che andrebbero a beneficio di tutti. Per questo ho preso l’impegno di approfondire alcune questioni per poi prendere un’iniziativa in Parlamento».