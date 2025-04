Giornata del “Made in Italy”: visita al Palazzo granducale e alla riserva naturale con i Carabinieri Biodiversità

Grosseto. Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, in occasione della giornata nazionale del “Made in Italy”, che si tiene il 15 aprile, promuove tre Open day aperti a tutta la popolazione con lo scopo di diffondere i temi che caratterizzano la missione dei Carabinieri Forestali: la tutela e la conservazione della biodiversità, della natura e delle specie di animali e vegetali minacciate d’estinzione.

Nei giorni di lunedì 7 e mercoledì 16 aprile la visita sarà dedicata alla collezione floristica del giardino del Palazzo granducale di Follonica, con la guida dei Carabinieri Forestali impegnati nella conservazione di alcune specie caratteristiche del territorio e delle riserva naturali gestite dall’Arma, tra cui una sezione dedicata all’isola di Montecristo. La giornata proseguirà con le tematiche legate alla tutela degli habitat e della biodiversità, per concludersi con un’immersione nella storia della Maremma visitando il Palazzo granducale.

Gli appuntamenti proseguono con una visita guidata alla riserva naturale statale di Marsiliana (Massa marittima) nella mattina di giovedì 10 aprile, alle 9.30. Il punto di ritrovo sarà presso il centro aziendale della riserva di Marsiliana.

I Carabinieri Forestali guideranno le persone interessate a conoscere il centro di selezione equestre dedicato alla conservazione e diffusione degli splendidi cavalli Maremmani, razza autoctona di grande interesse sia per la conservazione che per il servizio a cavallo nelle aree protette nazionali. In questa stagione sarà possibile osservare i puledri appena nati e i gruppi di monta al pascolo, oltre alle delicate fasi dell’addestramento dei giovani puledri.

Gli interpreti ambientali dei Carabinieri sono a disposizione della comunità per condividere la passione per la protezione della natura e per approfondire le funzioni e i compiti dei Carabinieri forestali in questo settore strategico del Paese,

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, al fine di organizzare i gruppi è necessaria la prenotazione, inviando un messaggio di posta elettronica alla mail 043591.001@carabinieri.it o contattando il numero 0566.40019 almeno 48 ore prima della data prescelta.