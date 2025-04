Da Edoardo Leo a Lucio Corsi, passando per Anna Foglietta e Fabri Fibra: torna il Follonica Summer Nights

Follonica (Grosseto). Il Follonica Summer Nights 2025 torna con una nuova edizione ancora più ricca di emozioni e spettacoli.

Il festival, organizzato da Leg – Live Emotion Group, si conferma come uno degli appuntamenti culturali e musicali più importanti della Toscana.

Quest’anno, il Follonica Summer Nights, per volontà del Comune e di Leg, si svilupperà nell’arco di più mesi, non concentrando gli spettacoli solo ad agosto, così da rendere l’estate follonichese ancora più coinvolgente e variegata. In calendario, oltre agli spettacoli nella consolidata location del Parco Centrale, è presente anche un’offerta artistica legata al teatro che avrà come location il Teatro Le Ferriere ed andrà quindi ad integrarsi nel già ricco calendario della location.

Organizzato dall’agenzia Leg – Live Emotion Group, guidata da Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca, il Follonica Summer Nights si è affermato negli anni come un evento di riferimento per la musica dal vivo, diventando un appuntamento imperdibile per cittadini e turisti. Anche quest’anno, il festival ospiterà alcuni tra i più amati artisti del panorama musicale e teatrale, con un programma vario e pensato per un pubblico di tutte le età.

Gli spettacoli teatrali

Al Teatro Le Ferriere, palcoscenico d’eccezione, alcuni appuntamenti del Follonica Summer Nights saranno con alcuni dei più grandi nomi del panorama artistico italiano e regaleranno al pubblico serate indimenticabili, tra emozioni, talento e straordinarie interpretazioni. Il primo ospite annunciato è Edoardo Leo, che il 19 luglio porterà in scena la sua arte nell’ambito del Follonica Summer Nights, con il suo spettacolo ‘ Ti racconto una storia – Summer edition’. Ma le sorprese non finiscono qui: nei prossimi giorni verranno svelate le date di altri attesissimi protagonisti, Marco Bocci e Anna Foglietta, pronti a conquistare il pubblico con la loro maestria scenica.

Gli spettacoli musicali

Al Parco Centrale, il pubblico sarà protagonista di un’esperienza straordinaria tra concerti live e spettacoli imperdibili, con artisti di fama nazionale pronti a regalare emozioni uniche. La line-up annunciata promette momenti di grande spettacolo: Lucilla Show, un appuntamento magico dedicato ai più piccoli, capace di far sognare e divertire; DeeJay Time, il leggendario show del programma radiofonico che ha segnato la storia della musica dance, con le icone Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso; Fabri Fibra, che infiammerà il palco con tutta l’energia del suo Festival Tour 2025; Brunori Sas, pronto a conquistare il pubblico con la poesia e l’intensità del suo Albero delle noci Tour; Lucio Corsi, con il suo inconfondibile mix di rock d’autore e sonorità folk, un talento amato e acclamato da critica e fan.

“Ci prepariamo a un’estate 2025 che veramente avrà dell’incredibile, con tanti concerti musicali, ma anche grande attenzione per quanto riguarda l’offerta legata al mondo del teatro. Avremo una città viva, piena di eventi, dislocati in diverse strutture e diversi luoghi della cultura e questo ci rende orgogliosi del lavoro svolto nel periodo invernale. Un lavoro di studio e approfondimento di quelle che sono state le stagioni del passato e, allo stesso tempo, un modo per creare una stagione nuova, frizzante, diversa, ma soprattutto più completa, con un’offerta variegata per accontentare tutte le richieste del pubblico. Diciamo che Lucio Corsi chiude un già bellissimo quadro con straordinari spettacoli che renderanno l’estate follonichese ancora più magica. “, dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla cultura Stefania Turini.

“Per noi di Leg è un onore e una grande gioia poter proseguire il nostro impegno con questa città – raccontano Giacomelli, Ferri e De Luca di Leg – Live Emotion Group -, dando continuità a un festival che cresce di anno in anno, sia in termini di pubblico che di spazi. La nostra missione è sempre stata quella di offrire un’esperienza artistica di alta qualità, capace di rendere il Follonica Summer Nights uno dei festival più prestigiosi dell’estate italiana. Vogliamo che sia un punto di riferimento sia per gli artisti che per il turismo, contribuendo così a valorizzare Follonica come meta culturale e musicale di primo livello”.

Il calendario (in continuo aggiornamento):

Edoardo Leo – 19 luglio – Teatro Le Ferriere;

Marco Bocci – A breve l’annuncio della data – Teatro Le Ferriere;

Anna Foglietta – A breve l’annuncio della data – Teatro Le Ferriere;

Lucilla – 9 agosto – Parco Centrale;

Deejay Time (Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso) – 11 agosto – Parco Centrale;

Fabri Fibra – 12 agosto – Parco Centrale;

Brunori Sas – 13 agosto – Parco Centrale;

Lucio Corsi – 18 agosto – Parco Centrale.

Informazioni sui biglietti: www.legsrl.net