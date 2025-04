Laguna, il sindaco scrive al ministro: “Il consorzio per la gestione sia operativo al più presto”

Orbetello (Grosseto). «E’ urgente che il consorzio demandato ad amministrare il parco ambientale della laguna di Orbetello sia operativo al più presto»: a scriverlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, in una lettera indirizzata a Governo e al Ministro dell’ambiente Pichetto Fratin per sollecitare la partenza del nuovo corso di gestione della laguna.

«Spett.li, scrivo la presente – si legge nella lettera del primo cittadino – al fine di significare l’esigenza di un sollecito avvio degli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore dal 26 febbraio u.s. della Legge n. 11/2025, che ha istituito il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello. Tale legge rappresenta l’esito di un lungo percorso e di una collaborazione tra istituzioni finalizzata a costituire una struttura funzionale alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione della Laguna di Orbetello, area di rilevante interesse ambientale e naturalistico; in questo senso l’Amministrazione comunale ha accolto con grande soddisfazione questa legge attesa da decenni e per la quale dobbiamo ringraziare i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione, il Ministero dell’Ambiente e il Governo».

Dopo aver sottolineato l’importanza dell’obiettivo raggiunto con l’istituzione del parco, il primo cittadino passa a illustrare le urgenze che il territorio ha nell’immediato, derivanti dalla difficile congiuntura: «Si rappresenta però come, in vista dell’imminente stagione estiva e alla luce delle vicende che hanno interessato la Laguna lo scorso anno, risulti urgente la concreta attuazione delle disposizioni della predetta legge, al fine di garantire la salvaguardia di questo prezioso ecosistema e di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio circostante; l’operatività del Consorzio del Parco ambientale è fondamentale anche per la realizzazione di un cronoprogramma di interventi strutturali per la Laguna che possano essere finanziati ed attuati al fine di riportarvi l’equilibrio ambientale. In seguito alla moria dello scorso anno, infatti, la Laguna non appare in buono stato di salute e il fenomeno dei chironomidi ne è la dimostrazione, nonostante le ingenti somme investite dal Comune per risolvere la problematica verificatasi nelle scorse settimane».

«Per quanto sopra – conclude il sindaco – si chiede la più celere istituzione degli organi di gestione del Consorzio, in particolar modo per quanto attiene la nomina dell’Amministratore unico di concerto con la Regione Toscana e la predisposizione e la successiva approvazione del relativo Statuto nonché l’adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione. Si resta in attesa di un cortese riscontro in merito, auspicando in una celere presa in carico della questione».