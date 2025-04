Corale Puccini: concerto di beneficenza per aiutare Irene

Grosseto. “Venerdì 11 aprile, alle 21, ospitati dalla comunità della parrocchia Maria SS. Addolorata di Grosseto, che ringraziamo di cuore, ci esibiremo in un concerto che, dedicato ai soci, è offerto a tutti coloro che desidereranno esserci”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la società Corale Giacomo Puccini Aps.

“La riconoscenza verso i nostri associati, presenti e del passato, è un sentimento imprescindibile per un’associazione che, come la nostra, vive di passione e di volontariato da ormai oltre 111 anni – continua la nota -: questo il senso di organizzare un concerto dedicato ai soci in occasione delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali (che si svolgeranno sabato 12 aprile dalle 10.00 alle 19.00 nella sala prove del coro nel centro commerciale Gorarella), quindi nel momento della scelta di chi, per i successivi tre anni, si occuperà più direttamente della gestione delle attività”.

“Ingresso libero, raccoglieremo offerte in favore di Irene, giovane mamma della nostra provincia, che necessita di fisioterapia specialistica, e non solo, che, a causa di un’improvvisa malattia, deve ricorrere a protesi per tutti gli arti (superiori e inferiori). Ci accompagnerà Alessandro Mersi all’organo, saremo diretti dal maestro Walter Marzilli. Siamo in piena Quaresima, a ridosso della Settimana Santa: il concerto avrà non solo repertorio sacro, ma offrirà spunti di riflessione che riteniamo utili per i credenti e per i non credenti, unendo la forza della parola alla bellezza della musica attinta dal corposo repertorio della nostra Corale – termina il comunicato -. Vi aspettiamo per condividere, tutti insieme, una serata ricca di emozioni”.