Laguna, il Pd: “Tra scaricabarile e incapacità il Comune continua a brancolare nel buio”

Orbetello (Grosseto). “Ancora una volta, assistiamo a una sceneggiata già vista: il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti e l’assessore all’ambiente Minucci si presentano al presidente della Regione Giani lamentando l’evoluzione del fenomeno dei moscerini, sottolineando gli sforzi economici sostenuti dal Comune e chiedendo aiuto finanziario alla Regione. Un copione ormai logoro, che racconta tutta l’inadeguatezza di un’amministrazione incapace di affrontare le criticità del proprio territorio se non ricorrendo ciclicamente alla richiesta di interventi esterni”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito democratico.

“Colpisce l’assoluta incongruenza di una Giunta che da un lato non perde occasione per attaccare la Regione Toscana, dipingendola come inadempiente e assente, salvo poi rivolgersi a essa come ultima àncora di salvezza, ogniqualvolta si manifesta un problema che non è in grado di gestire – sottolinea Termine -. È il caso della gestione della laguna, dei moscerini, della costituzione del consorzio: su tutti questi temi, Casamenti e Minucci non sono stati in grado di ottenere un solo risultato concreto né a livello regionale né, tantomeno, a livello governativo. Il sindaco Casamenti, per l’ennesima volta, si dimostra incapace e fermo nell’esecuzione delle opere strategiche per la laguna: le attività di escavazione e rimozione dei fanghi, le uniche in grado di garantire un reale recupero ambientale e funzionale della laguna stessa. Se la sua linea d’azione è semplicemente quella di ‘aspettare il consorzio’, oltre a confermare l’inutilità della sua amministrazione, rischia di creare gravi problemi per la prossima stagione, aggravando una situazione già compromessa. Non una procedura accelerata, non un euro in più per la salvaguardia ambientale, non una visione chiara per il futuro della laguna di Orbetello. Solo estemporanei annunci e tardive richieste d’aiuto, che mascherano l’assenza di programmazione e la rinuncia a qualsiasi forma di assunzione di responsabilità”.

“Invitiamo il sindaco Casamenti e l’assessore Minucci a smettere con la politica del lamento e del continuo rimpallo di responsabilità, e a iniziare, finalmente, a fare il proprio lavoro. Magari partendo dal leggere con maggiore attenzione anche la stampa, che in più occasioni ha messo in luce i limiti della loro azione amministrativa – conclude Termine -. Anche se non riuscissero a ottenere risultati, i cittadini apprezzerebbero almeno un po’ di impegno e determinazione. Ma purtroppo, pare manchi anche quello”.