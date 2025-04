Il Comune cerca sponsor per gli eventi dell’estate 2025: come candidarsi

Monte Argentario (Grosseto). L’amministrazione comunale di Monte Argentario intende procedere alla ricerca di sponsor per eventi nei settori della cultura, dello spettacolo e del turismo per l’estate 2025.

In particolare, con l’avviso pubblicato in questi giorni, si vuole individuare soggetti privati interessati a presentare apposite proposte di sponsorizzazioni finanziarie da destinare alla realizzazione di due manifestazioni: l’ “Argentario Festival”, che si terrà dal 26 al 29 giugno, e la rassegna “Youth” in programma dal 30 luglio al 2 agosto.

Le sponsorizzazioni

Per ciascuna di queste manifestazione è ammessa la possibilità di sponsorizzazione da parte di più soggetti interessati, secondo quattro tipologie:

sponsor base, da 1.000,00 e fino a 2.000,00 euro (oltre Iva), che prevede l’inserimento del logo aziendale (dimensione standard) su locandine e manifesti, web e cartacei e l’ invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi sponsorizzati;

sponsor medium, da 2.000,01 e fino a 5.000,00 euro (oltre Iva), con l’inserimento del logo aziendale (dimensione standard) su locandine e manifesti, web e cartacei, e invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi sponsorizzati, l’esposizione del banner promozionale, fornito dallo sponsor, presso il palco negli eventi sponsorizzati;

sponsor premium, da 5.000,01 e fino a 10.000,00 euro (oltre Iva), con l’inserimento del logo aziendale (dimensione large) su locandine e manifesti, web e cartacei, invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi sponsorizzati, esposizione del banner promozionale fornito dallo sponsor presso il palco negli eventi di sponsorizzazione;

main sponsor, oltre 10.000,01 euro (oltre Iva), con l’inserimento del logo aziendale (dimensione large) su locandine e manifesti, web e cartaceo, invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi in calendario, esposizione del banner promozionale fornito dallo sponsor presso il palco negli eventi sponsorizzati, possibilità di allestire un gazebo (3 metri x 3 metri) da utilizzare per la promozione della propria azienda per l’intero periodo di svolgimento dell’evento sponsorizzato.

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del Comune le offerte di sponsorizzazione almeno 10 giorni prima della data di inizio prevista per l’evento che si intende finanziare.

Tutti i dettagli sono comunque indicati nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Bandi di gara”.