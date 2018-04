Robotica educativa a scuola: workshop al Parco delle Colline Metallifere

La robotica educativa sempre più presente nella scuola, per stimolare la creatività dei ragazzi e favorire nuove opportunità di formazione guardando al futuro.

E’ questo il tema del workshop in programma venerdì 6 aprile, a partire dalle 16.30, nella sede del Parco nazionale delle Colline Metallifere a Gavorrano, in località ex Bagnetti. L’iniziativa è promossa dagli educatori di Incanto Toscano, che stanno promuovendo un nuovo modo di fare didattica basandosi sui principi della scienza ludica, e conta sulla collaborazione del Comune di Roccastrada, del Comitato festeggiamenti Pro Loco di Roccastrada e del Museo della vite e del vino di Roccastrada.

Il workshop è rivolto a insegnanti ed educatori e proporrà un laboratorio di robotica inserito nel progetto “Robotica creativa” promosso da Incanto Toscano e rivolto a scuole primarie e secondarie, musei, enti e associazioni del territorio maremmano.

Nel corso dell’incontro, si parlerà di robotica educativa nella didattica e dell’uso di robot per favorire l’insegnamento e l’apprendimento in diverse discipline, non solo in quelle scientifiche, guardando in maniera più consapevole alla società contemporanea e futura e alle sue prossime sfide e sviluppi.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.incantotoscano.com, nella sezione dedicata all’Open Day robotica educativa.