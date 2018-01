“Winter Heroes” 2018: il grande mototurismo fa tappa a Civitella Marittima

Gli eroici in moto, come amano definirsi questi centauri, sono attesi a Civitella Marittima sabato 27 gennaio alle 12.00, dove sosteranno fino alle 14.00 circa per pranzare e visitare il caratteristico borgo medievale.

La “Winter Heroes”, giunta alla quarta edizione, è la versione invernale della tradizionale “Polvere & Gloria – Sulle strade dell’Eroica in moto” di fine maggio, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Tamoè.

La manifestazione si svolge dal 26 al 28 gennaio, proprio a ridosso dei giorni della merla, il periodo più freddo dell’anno. Ma non saranno le temperature rigide a fermare i temerari centauri che, in sella alle loro moto da enduro, procederanno attraverso le colline a sud di Siena, dalla Val d’Arbia, alla Val d’Orcia alle Crete Senesi, arrivando a toccare le terre di Maremma, per un percorso complessivo sulla carta di 270 chilometri.

La carovana partirà da Montaperti e toccherà i comuni di Asciano, Pienza, San Quirico d’Orcia, Buonconvento, Montalcino, San Giovanni d’Asso, Roccastrada, Civitella Paganico, Montieri, Chiusdino, Monticiano, Monteroni d’Arbia e Siena con rientro a Montaperti.

La “Winter Heroes” è una manifestazione mototuristica, volta a far scoprire, in un quadro di massimo rispetto, le strade secondarie della Toscana, per lo più strade bianche, potendo così ammirare le bellezze del territorio e le risorse naturalistiche da punti di vista inediti. La partecipazione prevede una pre-iscrizione anticipata e la conseguente accettazione di un regolamento che, pur nell’ambito della formula della “libera escursione individuale” richiede rigorose condotte di comportamento.

Informazioni più approfondite sono disponibili sul sito al seguente link: www.eroiciinmoto.it/tour-winter-heroes/