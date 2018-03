Linee guida sul soccorso alle donne vittime di violenza: Vittoria Doretti protagonista sulla Rai

La salute della donne che subiscono violenza protagonista a Medicina 33, storica trasmissione su medicina e salute della Rai.

Vittoria Doretti, direttore dell’Uoc Promozione ed etica della salute della Asl Toscana Sud Est di Grosseto e responsabile della Rete regionale del Codice Rosa sarà ospite nella puntata che andrà in onda su Rai 2 giovedì 15 marzo alle 13.50.

In particolare, nell’intervista la dottoressa Doretti parlerà delle Linee guida nazionali di indirizzo e orientamento per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, denominate “Percorso per le donne che subiscono violenza“.

Definite a livello nazionale e uscite sul Gazzettino Ufficiale lo scorso 30 gennaio, le linee guida rappresentano un punto di riferimento unico e condiviso per la presa in carico della donna che ha subito atti di violenza, dal momento dell’arrivo al pronto soccorso fino al suo accompagnamento al servizio dedicato più adeguato, al fine di elaborare insieme ai sanitari e a tutto il personale specializzato di riferimento, un progetto personalizzato di cura, ascolto e sostegno.

Grazie all’elaborazione di questo documento, tutte le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in Italia avranno a disposizione un percorso ufficiale comune per garantire un intervento coerente e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che una donna presenta a seguito di violenza, anche grazie all’attenzione alla formazione degli operatori socio-sanitari e al continuo raccordo operativo e di comunicazione con enti e istituzioni, e in particolare con i centri antiviolenza del territorio, in un’ottica più ampia di rappresentare ognuno uno snodo fondamentale della rete antiviolenza.