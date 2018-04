Da Hong Kong in Maremma per visitare il Parco delle Colline Metallifere: “Gettate le basi per una collaborazione”

Domenica 22 e lunedì 23 aprile il Parco delle Colline Metallifere è stato oggetto della visita di una delegazione del Geoparco Unesco di Hong Kong e del Lions Club di Hong Kong Macao, composta da 24 persone.

Si è trattato, per la delegazione, di un tour europeo che ha toccato alcuni dei più importanti geoparchi della Rete mondiale Unesco, tra cui in Italia il Beigua, le Api Apuane e appunto le Colline Metallifere.

La delegazione di Hong Kong ha potuto conoscere la città medievale di Massa Marittima, il percorso trekking delle Biancane e il Museo minerario in galleria di Gavorrano. Oltre alle bellezze artistiche, al patrimonio geologico e minerario, il gruppo ha potuto apprezzare le nostre eccellenze enogastronomiche.

La visita è stata una occasione di avvicinamento di due culture, soprattutto nel modo di intendere la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, la didattica, il turismo sostenibile e molti altri aspetti legati al mondo dei geoparchi Unesco. Il Lions Club di Hong Kong ricopre un grande ruolo e si impegna costantemente nelle attività didattiche ed educative dell’Hong Kong Geopark.

Ad accogliere l’interessata e entusiasta delegazione e a curare tutto il programma della visita sono stati il presidente del Parco Lidia Bai, il direttore Alessandra Casini, il responsabile dello sviluppo sostenibile Fabrizio Santini e il consigliere del Parco, nonché assessore di Monterotondo Marittimo, Orano Pippucci.

“Queste occasioni di incontro sono momenti preziosi per far conoscere il territorio – spiega il direttore del Parco, Alessandra Casini –, testare la nostra offerta turistica e per gettare le basi per future proficue collaborazioni con altre realtà e soggetti che possono farci crescere professionalmente“.

Un momento particolarmente toccante è stato l’incontro tra i responsabili del Lions Club di Hong Kong con quelli del Lions Club Alta Maremma, rappresentati dal presidente Marco Francioli e Ezio Puggelli, forse l’inizio di future collaborazioni.

“Da questa visita sono già emerse tante possibilità di nuovi progetti, tra cui scambio di studenti, workshop e altre attività legate all’educazione e alla didattica. L’Hong Kong Geopark sarà sicuramente in futuro uno dei nostri partner“, conclude il direttore Alessandra Casini.