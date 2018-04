“Emozioni fotografiche”: al via il viaggio lungo l’Italia di Photo Lab Grosseto

Un viaggio lungo tre mesi.

Questo è l’obiettivo che si è prefissato Photo Lab Grosseto, un viaggio a tappe che porterà i partecipanti a visitare una serie di location tra le più belle in Italia.

Il viaggio comincerà ad aprile dalla Val d’Orcia e terminerà a giugno in Abruzzo, in uno dei luoghi con i panorami più belli al mondo da fotografare.

Photo Lab Grosseto

L’associazione PhotoLab Grosseto è nata nel gennaio del 2013, si pone gli obiettivi di promuovere, senza scopo di lucro, la cultura, la tecnica e il linguaggio fotografico mediante lo svolgimento di attività, la partecipazione e organizzazione di incontri, manifestazioni, mostre, proiezioni, convegni, concorsi fotografici, corsi, seminari, percorsi formativi, anche con l’apporto di personale esterno all’organizzazione, finalizzati alla divulgazione dell’arte fotografica in tutte le sue forme espressive e alla crescita personale; oltre a valorizzare, attraverso l’immagine fotografica, le opere di interesse artistico, storico e paesaggistico con particolare, ma non esclusivo, riferimento al nostro territorio, esaltandone anche i costumi, gli usi e le tradizioni, al fine di diffonderne la conoscenza in ambito regionale e nazionale, ma anche internazionale, organizzando workshop con fotografi di fama nazionale e internazionale proprio in Maremma.

Prossimi impegni

Il primo impegno istituzionale si svolgerà nel mese di settembre, con l’assemblea dei soci, dove saranno aperte ufficialmente le porte e sarà presentato quello che sarà il programma dell’associazione per i mesi a seguire. In tale occasione verrà allestita una videoproiezione delle foto realizzate durante i viaggi che vedranno impegnati i membri dell’associazione a partire dal 21 aprile.

Questo è il calendario delle prossime escursioni fotografiche:

prima tappa – 21 aprile – Val d’Orcia;

seconda tappa – Primo maggio – Monte Amiata;

terza tappa – 6 maggio – Parco regionale della Maremma;

quarta tappa – 26-27 maggio – Parco nazionale dell’Abruzzo, del Lazio e del Molise;

quinta tappa – 10 giugno – lago di Campotosto, nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

sesta tappa – 23 giugno – Campo Imperatore – Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Per informazioni e dettagli sulle escursioni e per iscriversi all’associazione, è possibile consultare la pagina del gruppo Facebook Photo Lab Grosseto, scrivere un’e-mail all’indirizzo photosherpa@yahoo.com o contattare il numero 392.0426187.