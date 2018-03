Mosap, Valerio Bianchi nominato segretario provinciale: “Sicurezza a rischio”

“Valerio Bianchi, assistente capo, è stato nominato segretario provinciale di Grosseto del Movimento sindacale autonomo di polizia”.

Lo comunica, in una nota, la segreteria generale del Mosap, che prosegue: ”Bianchi ha ricevuto l’investitura da Fabio Conestà, segretario generale del Mosap, che si è recato lo scorso mese a Grosseto per incontrare il capo di gabinetto del questore, Evandro Clementucci, con il quale si è confrontato sulle ingenti problematiche del territorio: dalla carenza di personale, appena 300 uomini e donne per un poliziotto ogni 745 abitanti, ai 49 anni di età media fra gli agenti, dalle gravi difficoltà del Reparto volanti all’aumento dei reati”.

”Occorre – è l’auspicio del numero uno del Mosap, Fabio Conestà – un’inversione di rotta a Grosseto e il capo della Polizia, Franco Gabrielli, non può non tenerne conto: la sicurezza è a rischio nella provincia più vasta della Toscana. Insieme al neo segretario provinciale Bianchi, che vanta esperienze nel Reparto mobile alla Polizia stradale fino alla Squadra investigativa, non abbasseremo la guardia”.