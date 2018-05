“Attenti a quei 3”: Priscilla Occhipinti, Odissea 2001 e le Condor Cheer protagoniste dell’ultima puntata

Ultima puntata di “Attenti a quei 3 – Foppeddittelo”.

La trasmissione di Toscana Tv, dedicata alle eccellenze maremmane, manda in archivio la prima edizione, con una puntata con il botto.

Giovedì 3 maggio, alle 21, in primis cambia la location, occupando le sale dell’Hotel Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto, e poi propone una terna di ospiti di primissimo piano a livello nazionale.

Il trio, composto da Carlo Sestini, Argia e il Conte Max Venturacci, accoglierà nella struttura marinese la distillatrice più premiata al mondo, Priscilla Occhipinti, delle Distillerie Nannoni, la scuola di ballo Odissea 2001 e le Condor Cheer.

“Ogni puntata è stata un unicum – commenta l’ideatore della trasmissione, Carlo Sestini -, regalando agli spettatori e al pubblico preziose perle che arricchiscono la cultura della nostra terra. Una cultura che nulla ha da invidiare ad altre realtà ben più blasonate. Come maremmani diciamo che eccelliamo su tanti fronti, che abbiamo indagato e presentato solo parzialmente tale è la loro ricchezza e il loro numero. Perciò posso assicurare che è già in cantiere la seconda edizione, che presumibilmente partirà nel novembre prossimo per prolungarsi fino ad aprile 2019“.

“Per questa ultima puntata – continua Sestini –, abbiamo scelto di presentare qualcosa di diverso, con la fantasia e la perfezione della scuola di ballo Odissea 2001, con l’energia e la giovinezza del gruppo delle Cheerleader dei Condor e con la indiscussa capacità e maestria del maestro distillatore più premiato al mondo, Priscilla Occhipinti. Il tutto all’interno di uno spazio di grande suggestione come l’Hotel Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto”.

Ricordiamo che è possibile partecipare come pubblico, prenotando la cena alle 20 al prezzo convenzionato di 20 euro (15 per i bambini), oppure presentandosi direttamente alle 21, ora di inizio della registrazione, che andrà in onda sul canale 18 dell’emittente toscana, lunedì 7 maggio, a partire dalle 23.15.