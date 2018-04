Torna operativa la chirurgia ginecologica all’ospedale di Orbetello

Riparte da lunedì 23 aprile l’attività chirurgica ginecologica all’ospedale di Orbetello. Momentaneamente sospesa a seguito del pensionamento del dottor Alberto Cancemi, l’attività chirurgica di Ginecologia riprenderà a pieno ritmo integrando l’offerta con interventi di isteroscopia operativa in regime di Day Hospital, novità questa resa possibile grazie alla presenza di medici di Ginecologia di Grosseto che presteranno servizio a Orbetello.

“La Direzione Aziendale dell’Asl Toscana sud est – afferma il dottor Fabrizio Signore, direttore Ginecologia dei presidi ospedalieri di Grosseto e Orbetello – rispettando le istanze dei cittadini e le richieste delle istituzioni locali si è adoperata affinché il servizio fosse quanto prima non solo ripristinato, ma anche incrementato mettendo a disposizione le risorse per poter eseguire isteroscopie operative, un esame diagnostico di rilevante importanza, che adesso le utenti di Orbetello e di tutta la zona potranno eseguire sul proprio territorio senza doversi recare in altre sedi Asl”.

“L’ospedale di Orbetello – afferma il direttore sanitario Asl Toscana sud est, Simona Dei – costituisce un punto di riferimento importante per tutto il sud della Toscana e attrae un flusso notevole di pazienti provenienti dal viterbese e dall’alto Lazio. Siamo consapevoli e anche i dati lo riportano chiaramente, che l’ospedale lagunare continua a rappresentare il luogo dove i cittadini della zona preferiscono farsi curare, per tale motivo non era pensabile far passare altro tempo senza riattivare il servizio di chirurgia ginecologica. Adesso le pazienti possono contare su un’offerta più ricca grazie all’attivazione di interventi di isteroscopia. Con uno sguardo alle prospettive future per la struttura, prevediamo di poter dare il via anche a interventi di laparascopia ginecologica, utilizzando innovative tecniche mininvasive”.