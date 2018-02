Torna “Aspettando Orbetello Piano Festival”: ecco il programma dei concerti

“Sarà questa un’edizione volta a consacrare Orbetello come punto di riferimento non solo del pianoforte, ma anche della musica da camera”.

A dichiararlo è Giuliano Adorno, pianista e direttore artistico delle fortunate manifestazioni che legano ormai da anni il nome di Orbetello alle eccellenze della musica classica.

“La stagione musicale invernale-primaverile, giunta alla sua quarta edizione – continua Adorno –, ribadisce il concetto che la musica che proponiamo non è retaggio solamente di un pubblico ‘estivo’, ma trova ampio consenso durante tutto l’anno: sulla scia infatti del successo degli altri anni, anche quest’anno sono a proporre una serie di concerti che vanno dalla classica ‘pura’ alle incursioni nel mondo del cabaret e della comicità, fino alla canzone napoletana”.

Questo perché una città culturalmente vivace come Orbetello apprezza questo tipo di stimoli, grazie anche alla lunga storia di associazioni culturali che, proprio sul territorio, operano da anni in campo musicale, di prosa, ed artistico nel senso più ampio del termine. Ma Orbetello diventa anche centro di aggregazione di chi la musica viene a sentirla anche partendo da ogni luogo della provincia e dalle regioni limitrofe.

Dall’inaugurazione di “Anima argentina” con il duo formato dal violoncellista Ivo Scarponi e dalla pianista Moira Michelini, attraverso il “Carnevale degli animali” delle affermate pianiste Irene Veneziano ed Eliana Grasso, al “Magico flauto” di Romano Pucci, già primo flauto dell’orchestra de La Scala, accompagnato dalla pianista svizzera Christina Harnisch, fino allo spettacolo music-comico “La DisturBanda”, direttamente da Zelig, l’associazione Kaletra, che ha ideato il festival, propone spettacoli con cadenza bisettimanale, con il gran finale del 27 aprile, con “Viaggio a Napoli”: due partenopei in terra di Maremma, il maestro Adorno, appunto, ed il soprano Antonietta Messore raccontano Napoli, la sua storia ed il suo mare.

Grande aspettativa dunque per questa quarta edizione di “Aspettando Orbetello Piano Festival”, che gode del patrocinio e del contributo del Comune di Orbetello e del favore dell’assessorato al turismo e alla cultura, rappresentato dall’assessore Maddalena Ottali, e del sostegno di sponsor importanti come Banca Tema e Eurosider Sas e che prelude ad altre due iniziative proposte dall’associazione Kaletra, con la direzione organizzativa di Beatrice Piersanti, ovvero “Orbetello Piano Competition”, che vedrà, tra il 10 e il 13 maggio sfidarsi pianisti professionisti provenienti da tutto il mondo e l’ormai famoso a livello internazionale “Orbetello Piano Festival”, in programma per la stagione estiva.

Il programma

Di seguito le date dei vari appuntamenti, tutti all’auditorium di Orbetello:

venerdì 2 marzo – Ore 21.15 – “Anima argentina”;

venerdì 16 marzo – Ore 21.15 – “Magico flauto”;

domenica primo aprile – Ore 21.15 – “La DisturBanda”;

venerdì 13 aprile – Ore 21.15 “Il carnevale degli animali”;

venerdì 27 aprile – Ore 21.15 – “Viaggio a Napoli”.

I biglietti interi per assistere ai concerti costano 10 euro, quelli ridotti (per i minorenni) 5 euro, mentre il biglietto sarà gratuito per gli spettatori sotto i 10 anni.

E’ consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita sul sito www.orbetellopianofestival.it o al numero 389.2428801.