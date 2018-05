Lavori dell’Enel a Capalbio: stop alla corrente in alcune vie del paese

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, comunica che lunedì 7 maggio effettuerà un importante intervento con interruzione temporanea del servizio elettrico a Capalbio per il restyling della cabina “Capalbio paese”, che sarà rinnovata nella parte elettromeccanica e anche in alcune parti delle opere civili.

Nell’occasione saranno installati anche elementi di ottimizzazione tecnologica sui posti di trasformazione a palo denominati “Poggio Dolce” e “Villa Pinciana”, in modo da completare l’automatizzazione di un’ampia porzione di sistema elettrico locale.

I lavori si svolgeranno lunedì 7 maggio, dalle 9 alle 14, e riguarderanno un gruppo ristretto di utenze comprese tra via Vittorio Emanuele, via Vittorio Veneto, via Lazzerini, via Nuova, via Collacchioni, via Garibaldi, via Circonvallazione, via San Giovanni, via IV Novembre, strada provinciale Villa Pinciana, via XXIV Maggio, via Quasimodo, piazza Magenta, piazza della Chiesa e aree limitrofe. Grazie a bypass da linee di riserva in ogni via coinvolta sarà possibile circoscrivere le aree del “fuori servizio”.

I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.