Opinioni false su Tripadvisor: ecco “Sos recensioni” per tutelare i ristoratori

Problemi con le recensioni pubblicate su TripAdvisor? Per aiutare i ristoratori a difendersi dalle opinioni fraudolente e dannose, magari provenienti da falsi utenti del web, Confcommercio Grosseto ha attivato il nuovo sportello “Sos recensioni” in esclusiva per i suoi associati.

Il servizio è nato dalla collaborazione, a livello nazionale, tra la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) Confcommercio e il famosissimo portale TripAdvisor, il sito di viaggi più grande del mondo.

Nello specifico, l’associazione grossetana potrà sottoporre al vaglio di TripAdvisor, a livelli superiori e più qualificati dello staff che opera direttamente presso la sede di Londra, le problematiche che non sono state risolte attraverso i canali normalmente accessibili alle singole aziende.

Questa, nella sostanza, è la procedura: l’associato che si è sentito diffamato o comunque danneggiato da una recensione che ritiene oggettivamente falsa, in prima battuta deve contattare il servizio clienti di TripAdvisor.

Qualora non ottenga soddisfazioni, potrà essere assistito dallo sportello “Sos recensioni” aperto presso la Confcommercio Grosseto, che attiverà un filo diretto con TripAdvisor.

Un incaricato del noto portale gestirà quindi il problema in modo prioritario e l’associato Confcommercio Grosseto riceverà, in pochi giorni, una risposta personalizzata.

L’associazione precisa che la Fipe si sta impegnando per sensibilizzare TripAdvisor ad avviare una campagna di moralizzazione sull’uso delle recensioni da parte dei consumatori improntata ai principi di responsabilità, rispetto, correttezza e trasparenza.

“Si tratta di un’iniziativa importante per un territorio come il nostro – spiega Danilo Ceccarelli, presidente Fipe Confcommercio Grosseto –, dove il turismo è un comparto trainante dell’economia. Non possiamo contrastare lo sviluppo dei social network come Facebook o TripAdvisor, piuttosto dobbiamo iniziare a trarne dei vantaggi, imparando, da imprenditori, a comprendere ed usare questa piattaforma che comunque ci proietta nel mondo. Anzi, sono d’accordo con il presidente nazionale Lino Enrico Stoppani sul fatto che le piattaforme on line vanno considerate una straordinaria opportunità per avvicinare consumatori e pubblici esercizi“.

“Con soddisfazione presentiamo questo nuovo servizio gratuito che amplia l’offerta dello sportello ‘digitalizzazione’ e che sicuramente potrà essere apprezzato dai nostri associati – spiegano Carla Palmieri e Gabriella Orlando, presidente e direttore Confcommercio Grosseto -. Sono diversi i ristoratori che, anche in passato, hanno purtroppo avuto dei problemi con la questione delle recensioni on line. I nostri uffici rimangono a disposizione per ulteriori informazioni“.

Lo sportello “Sos recensioni” è disponibile presso la segreteria Fipe Confcommercio nella sede grossetana dell’associazione in via della Pace, previa prenotazione al numero 0564.470221 oppure all’indirizzo e-mail sindacale@confcommerciogrosseto.it.