Marco Bresciani fa ballare tutta Magliano: grande spettacolo al Frasha

La Pro Loco di Magliano in Toscana, dopo il successo dell’anno scorso, per i festeggiamenti popolari ha organizzato nuovamente, presso il Frascha, punto di ritrovo ideato ed installato in pieno centro solo durante particolari occasioni, una serata con il noto dj Marco Bresciani, che alla fine degli anni ’80 formò il gruppo “Radiorama”, con il quale sfornò pezzi indimenticabili partecipando a trasmissioni importantissime come Discoring, Superclassificashow, Festival Bar.

Incoronato nel 1995 come miglior dj animatore con il premio Biblos-Oscar e suggellando la sua fantastica carriera aggiudicandosi per otto anni consecutivi il premio “Pegaso” come dj più popolare della Toscana, Bresciani è riuscito a trasformare ancora una volta il borgo maremmano in una discoteca e karaoke a cielo aperto, attirando ed entusiasmando centinaia e centinaia di giovani.

Una serata quindi all’insegna della musica e del divertimento che, vista la straordinaria partecipazione di pubblico di questi due anni, è ormai diventato un appuntamento annuale fisso per ogni 30 aprile.

In attesa della “2 giorni del Cavallino”, che tingerà di rosso tutto il borgo con le sue fiammanti Ferrari nel primo weekend di giugno, ancora complimenti alla Pro Loco di Magliano in Toscana, che continua a fare centro con manifestazioni seguitissime.